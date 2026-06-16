Brasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja números Brasil lidera as projeções de classificação, seguido por Escócia e Marrocos; na lanterna, Haiti tem 88% de chance de ser eliminado

O Grupo C da Copa do Mundo se encaminha para a disputa da segunda rodada da fase de grupos. Após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, e a vitória da Escócia sobre o Haiti por 1 a 0, os escoceses assumiram a liderança da chave, seguidos por Marrocos, Brasil e Haiti. Diante desse cenário, as primeiras projeções matemáticas sobre o futuro do bloco começaram a desenhar os caminhos para o mata-mata. Os dados são de um levantamento estatístico realizado pelo The Athletic, renomado portal de jornalismo esportivo norte-americano.

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Probabilidades de classificação no Grupo C

Brasil

De acordo com o levantamento, a Seleção Brasileira é a equipe com maior porcentagem de se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo, com 94%. Dentre as colocações possíveis na chave, os números apontam um amplo favoritismo para o elenco canarinho carimbar o passaporte para a segunda fase do torneio.

Além disso, caso o Brasil confirme o favoritismo do levantamento e fique realmente em primeiro do grupo, enfrentará o segundo colocado do Grupo F em sua primeira partida eliminatória, pela segunda fase da Copa, em Houston, no dia 29 de junho.

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51% de chance de terminar em primeiro do grupo;

de chance de terminar em primeiro do grupo; 30% de chance de terminar em segundo lugar;

de chance de terminar em segundo lugar; 13% de chance de terminar em terceiro lugar;

de chance de terminar em terceiro lugar; 6% de chance de ficar de fora da próxima fase.

Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Escócia

A Escócia, mesmo não sendo apontada como uma das favoritas do grupo, segundo o levantamento do The Athletic, é a segunda seleção, somente atrás do Brasil, com maior possibilidade de se classificar para a segunda fase, com 88%. Se isso acontecer, seria a primeira vez na história que os escoceses avançariam para a fase mata-mata da Copa do Mundo.

Após a vitória sobre o Haiti pelo placar de 1 a 0, a equipe se prepara para enfrentar o Marrocos na segunda rodada da competição. Diante desse panorama, o estudo mostra que o time escocês ganhou muita força para assegurar o seu lugar nas oitavas.

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26% de chance de terminar em primeiro do grupo;

de chance de terminar em primeiro do grupo; 31% de chance de terminar em segundo lugar;

de chance de terminar em segundo lugar; 30% de chance de terminar em terceiro lugar;

de chance de terminar em terceiro lugar; 12% de chance de ficar de fora da próxima fase.

Escócia enfrenta o Brasil na rodada de encerramento do Grupo C (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Marrocos

O Marrocos chega ao segundo jogo da primeira fase de grupos, contra a Escócia, nesta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), com 83% de chance de se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo. A equipe africana aparece como a terceira com maior porcentagem para avançar, atrás de Brasil e Escócia.

Com isso, o levantamento ainda indica as probabilidades da colocação para o elenco marroquino ao fim desta etapa. O confronto direto contra os escoceses será determinante para definir o destino da equipe no torneio.

21% de chance de terminar em primeiro do grupo;

de chance de terminar em primeiro do grupo; 36% de chance de terminar em segundo lugar;

de chance de terminar em segundo lugar; 25% de chance de terminar em terceiro lugar;

de chance de terminar em terceiro lugar; 18% de chance de ficar de fora da próxima fase.

Seleção do Marrocos perfilada antes de estreia contra o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Haiti

Por fim, a equipe do Haiti é a última seleção do Grupo C com menos possibilidade de se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo, com somente 12% de chance. Os haitianos estão disputando a segunda Copa do Mundo da história do país, após 52 anos de ausência.

Dessa maneira, o levantamento indica um cenário bastante complexo para os caribenhos, que aparecem com o maior risco de eliminação precoce dentro de toda a chave do Mundial.

1% de chance de terminar em primeiro do grupo;

de chance de terminar em primeiro do grupo; 3% de chance de terminar em segundo lugar;

de chance de terminar em segundo lugar; 8% de chance de terminar em terceiro lugar;

de chance de terminar em terceiro lugar; 88% de chance de ficar de fora da próxima fase.

Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

O novo sistema de classificação e as rotas do mata-mata

Com o Mundial expandido para 48 seleções pela primeira vez, garantir uma vaga nas fases decisivas exige atenção aos critérios da Fifa. As duas melhores equipes de cada uma das 12 chaves garantem classificação automática, preenchendo as primeiras 24 vagas da fase eliminatória. As oito vagas restantes para completar a Rodada de 32 serão distribuídas por meio de uma repescagem estatística entre os oito melhores terceiros colocados no somatório geral do torneio.

Os cruzamentos futuros para quem se classificar no Grupo C já possuem rotas e datas definidas pela organização:

Caso avance em primeiro lugar: enfrentará o segundo colocado do Grupo F na cidade de Houston, no dia 29 de junho. Caso avance em segundo lugar: enfrentará o vencedor do Grupo F na cidade de Monterrey, também no dia 29 de junho. Caso avance em terceiro lugar: poderá enfrentar o vencedor dos grupos A, E ou I nas sedes de Boston, Cidade do México ou Nova York.

Configuração dos grupos da Copa do Mundo

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia; Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça; Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia; Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia; Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador; Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia; Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia; Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai; Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega; Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia; Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia; Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Como funciona o modelo matemático do The Athletic?

O modelo analisa o desempenho histórico recente e projeta as probabilidades de cada seleção avançar em todas as etapas da competição, desenhando os cruzamentos mais prováveis para a avançar em rumo à segunda fase da Copa do Mundo. Os cálculos utilizam uma metodologia chamada de Contribuição Esperada para Gols (xGC).

Essa estrutura consiste em uma série de modelos integrados que trabalham juntos para quantificar o esporte, analisando desde o nível de lances individuais, como o impacto de um passe ou um drible isolado, até a avaliação coletiva das equipes. O objetivo central do sistema é mapear a real qualidade técnica das seleções, evidenciando não apenas quais são as melhores equipes do torneio, mas o quão competitivas elas se provam em campo.

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