Escócia x Marrocos Palpite – Análise e odds (19/06)

Veja os principais palpites de Escócia x Marrocos pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam: não – 1,64 na Br4bet Placar provável: Escócia 0 x 1 Marrocos – 5,50 na Br4bet Aposta de valor: Saibari marca a qualquer momento – 2,25 na BetMGM Dica com boas chances: Menos de 2,5 gols – 1,60 na VBet

A Escócia lidera o Grupo C da Copa do Mundo 2026 com três pontos após vencer o Haiti por 1 x 0 na estreia, em Boston, com gol de John McGinn aos 28 minutos do primeiro tempo.

O Marrocos, semifinalista da edição de 2022, empatou em 1 x 1 com o Brasil na abertura do grupo, em Nova Jersey, com gol de Ismael Saibari aos 21 minutos e resposta de Vinícius Júnior aos 32.

O confronto da segunda rodada, nesta sexta-feira (19), no Gillette Stadium, em Foxborough, pode definir quem avança com maior tranquilidade para a fase de mata-mata. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Escócia x Marrocos pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Qualidade marroquina contra a resistência escocesa

A seleção escocesa voltou a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já alcançou algo histórico: a primeira vitória no torneio desde 1990, quando superou a Suécia na Itália.

O triunfo sobre o Haiti foi mais sofrido do que o placar sugere, com Scott McTominay acertando a trave antes de McGinn aproveitar o rebote de finalização de Ché Adams para marcar o gol da vitória.

A equipe de Steve Clarke apresentou solidez defensiva, com Angus Gunn fazendo defesas importantes no segundo tempo, mas faltou controle de jogo em boa parte da partida.

Na preparação para o torneio, a Escócia goleou Curaçao (4 x 1) e Bolívia (4 x 0), mas perdeu para Japão e Costa do Marfim, ambas por 1 x 0, em amistosos que evidenciaram dificuldades contra adversários de maior qualidade técnica.

A 38ª seleção do ranking da FIFA sabe que uma vitória sobre o Marrocos praticamente garantiria vaga inédita nas oitavas de final, algo que a Escócia jamais conquistou em nove participações no Mundial.

O Marrocos chega ao jogo como favorito, mas com a obrigação de vencer para não depender de um resultado positivo contra o Haiti na última rodada.

Os Leões do Atlas deram trabalho ao Brasil na estreia, dominando os primeiros 30 minutos e abrindo o placar com Saibari, que encobriu Alisson com categoria depois de passe de Brahim Díaz.

A campanha recente do Marrocos impressiona: além do título da Copa das Nações Africanas em 2025, a seleção de Mohamed Ouahbi venceu Paraguai (2 x 1), Burundi (5 x 0) e Madagascar (4 x 0) nos amistosos preparatórios antes de empatar com Noruega (1 x 1).

Sexta colocada no ranking da FIFA, a equipe marroquina possui um elenco com jogadores de clubes de primeiro nível europeu, como Achraf Hakimi (PSG), Brahim Díaz (Real Madrid), Noussair Mazraoui (Manchester United) e Bilal El Khannouss (Stuttgart).

Hakimi, Bounou, Diop e Ounahi estiveram presentes na semifinal contra a França em 2022, e a manutenção dessa espinha dorsal garante ao Marrocos a experiência de quem já competiu nos mais altos estágios do torneio.

Uma visão da Escócia

Este é um jogo em que a Escócia pode fazer história, já que uma vitória garantiria a classificação inédita para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo na nona tentativa, após a vitória suada por 1 x 0 sobre o Haiti na abertura do grupo.



Um empate provavelmente será suficiente para avançar, mas até isso será uma tarefa difícil diante de um talentoso Marrocos que impressionou no empate em 1 x 1 com o Brasil no último sábado.



Se os comandados de Steve Clarke forem derrotados pelos semifinalistas de 2022, provavelmente precisarão evitar a derrota no confronto final contra o Brasil, maior campeão mundial, para assegurar a vaga nas oitavas de final.



Isso significa que boa parte da Tartan Army que viajou aos Estados Unidos enxerga este jogo como o mais importante da seleção em uma geração. Greg MacLean, MrFixIt's Tips

Confrontos diretos entre Escócia e Marrocos

Escócia e Marrocos se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente na Copa do Mundo de 1998, na França, quando as duas seleções dividiam o mesmo Grupo A ao lado do Brasil.

Naquela ocasião, o Marrocos venceu por 3 x 0, em Saint-Étienne, em partida que selou a eliminação escocesa na fase de grupos.

O detalhe curioso é que Brasil, Marrocos e Escócia compartilham o mesmo grupo pela segunda vez em Copas do Mundo, repetindo exatamente a configuração de 28 anos atrás.

Notícias de Escócia x Marrocos

Escócia: desfalques e dúvidas

A principal ausência da Escócia em toda a Copa do Mundo é o meia Billy Gilmour, do Napoli, que sofreu uma lesão no joelho durante o amistoso contra Curaçao e foi cortado do torneio.

Gilmour era peça fundamental no meio-campo de Clarke, responsável pela circulação de bola e pela conexão entre as linhas, e sua ausência obrigou o treinador a convocar Tyler Fletcher, jovem de 19 anos do Manchester United.

Na vaga de Gilmour, Lewis Ferguson, do Bologna, ganhou a posição de titular ao lado de McTominay e correspondeu com atuação segura contra o Haiti.

Scott McKenna, do Dínamo Zagreb, aparece como dúvida com um problema físico, mas tem boas chances de estar disponível para o banco de reservas.

Clarke não deve fazer grandes mudanças em relação ao time que bateu o Haiti, embora uma entrada de Grant Hanley por Jack Hendry (ou vice-versa) na zaga seja possível.

Provável escalação da Escócia (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. Técnico: Steve Clarke.

Marrocos: desfalques e dúvidas

O Marrocos perdeu duas peças importantes antes da Copa: o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, cortado com lesão na virilha, e o ponta Abde Ezzalzouli, com problema no joelho.

Marwane Saâdane, do Al-Fateh (Arábia Saudita), e Amine Sbai, do Angers, foram convocados como substitutos, mas nenhum dos dois deve ser titular.

Mazraoui se recuperou de um problema no ombro e atuou os 90 minutos contra o Brasil, o que afasta preocupações sobre sua condição física para este jogo.

A dupla de zaga formada por Chadi Riad (Crystal Palace) e Issa Diop (Fulham) funcionou bem na estreia e deve ser mantida, assim como o meio-campo com Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui.

Ouahbi pode avaliar uma mudança no setor ofensivo, com Ayoub El Kaabi, artilheiro do elenco com 35 gols em 71 jogos pela seleção, sendo opção para iniciar como centroavante.

Provável escalação do Marrocos (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Destaques individuais de Escócia x Marrocos

Destaque da Escócia Scott McTominay 15 Gols pela Escócia (70 jogos) 10 Gols pelo Napoli na Serie A 2025/26 1 Bola na trave vs Haiti (Copa 2026) 3' Gol de bicicleta vs Dinamarca na classificação para a Copa Destaque do Marrocos Brahim Díaz 14 Gols pelo Marrocos (26 jogos) 1 Assistência vs Brasil (Copa 2026) 26 Jogos pela seleção marroquina 7º Ranking FIFA do Marrocos

Os técnicos - Experiência contra renovação

Steve Clarke

Clarke assumiu a seleção em 2019 e classificou a Escócia para a Eurocopa 2020 e para esta Copa do Mundo, encerrando um jejum de 28 anos fora do torneio.

Ex-assistente de José Mourinho no Chelsea, o técnico de 62 anos construiu um sistema defensivo eficiente que limita o espaço dos adversários, mas que pode sofrer contra seleções com posse de bola qualificada como o Marrocos.

Mohamed Ouahbi

Ouahbi sucedeu Walid Regragui no comando do Marrocos e herdou uma base consolidada, acrescentando jovens talentos como Bouaddi, de apenas 18 anos, e Chemsdine Talbi.

O treinador conduziu o Marrocos ao título da Copa das Nações Africanas em 2025 e manteve a seleção invicta nos últimos seis jogos antes de chegar à Copa do Mundo, combinando a solidez defensiva da era Regragui com um jogo ofensivo mais vertical.

Análise tática de Escócia x Marrocos

A Escócia deve se apresentar no 4-4-2 compacto que utilizou contra o Haiti, com McTominay e Ferguson protegendo a dupla de zaga e McGinn contribuindo tanto na marcação quanto nas transições.

O desafio será conter as investidas de Hakimi pela direita e as movimentações de Brahim Díaz entre as linhas, que foram decisivas para o gol de Saibari contra o Brasil.

O duelo entre Robertson, capitão escocês que trocou o Liverpool pelo Tottenham nesta janela, e Hakimi promete ser um dos mais interessantes do jogo, com dois laterais de elite atacando e defendendo em velocidade.

O Marrocos tende a controlar a posse e pressionar alto com Bouaddi e El Aynaoui no meio, o que pode sufocar a saída de bola da Escócia, que já demonstrou dificuldades contra equipes de pressing intenso nas derrotas para Japão e Costa do Marfim.

Se os escoceses conseguirem absorver a pressão inicial e explorar os contra-ataques com a velocidade de Gannon-Doak e os deslocamentos de McTominay para a área, podem encontrar espaços na transição, especialmente nos momentos em que Hakimi estiver posicionado no campo de ataque.

Prognóstico de placar exato para Escócia x Marrocos

Previsão de placar Escócia 0 x 1 Marrocos - Odd de 5,50 na Br4bet Os números da primeira rodada sustentam um jogo de placar magro. A Escócia mal criou perigo contra o Haiti e o Marrocos só não venceu o Brasil porque Alisson fez defesa dupla no último minuto. A expectativa é de domínio marroquino com dificuldade para ampliar contra a defesa organizada de Clarke. A Escócia registrou apenas 1,05 de xG e duas finalizações certas contra o Haiti, o adversário mais fraco do grupo (dados Opta/xGscore) No segundo tempo contra o Haiti, o xG da Escócia caiu para 0,15, sinal de que o time não sustenta pressão ofensiva por 90 minutos (xGscore) O Marrocos gerou xG de 1,37 contra 1,26 do Brasil na estreia, e Alisson precisou de defesa dupla aos 99 minutos para evitar a derrota (ESPN/Opta) Saibari acumulou 100 ações de pressão contra o Brasil, recorde empatado da Copa 2026, além de 19 gols e nove assistências pelo PSV na temporada (Opta/TheAnalyst) As duas partidas da primeira rodada do Grupo C terminaram com exatamente dois gols cada (1 x 0 e 1 x 1), reforçando a tendência de placares baixos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h30. (17/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.