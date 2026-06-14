Marrocos jogou com 11 'estrangeiros' na Copa do Mundo
Contra o Brasil, Marrocos chegou a ter os 11 jogadores em campo nascidos fora do país
O Marrocos estreou na Copa do Mundo de 2026 neste último sábado (13), contra a Seleção Brasileira. A equipe marroquina saiu na frente do placar, mas tomou o empate. Apesar de sair sem a vitória, a seleção do Marrocos fez história.
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O "onze inicial" do time na partida contra o Brasil contava com dez jogadores nascidos fora do país africano, em que apenas Azzedine Ounahi foi a exceção. Ao substituir o jogador por Samir El Mourabet no segundo tempo, o Marrocos contou com 11 "estrangeiros" em campo, um feito inédito na história das Copas. Uma aparente contradição que, na verdade, revelou a força da diáspora marroquina, conectada pelo orgulho de defender as raízes da nação.
Ao todo, atletas nascidos em cinco países diferentes, quatro na Europa e um na América, representaram o Marrocos dentre esses 11 jogadores. No gol, Yassine Bounou, que joga sua terceira Copa do Mundo (segunda como titular da equipe), nasceu em Montreal, no Canadá. Caso a seleção marroquina avance no torneio, o goleiro pode disputar uma partida "em casa", já que o Canadá é um dos países-sede.
Os outros dez jogadores nasceram na Europa. Achraf Hakimi, Chadi Riad e Ismael Saibari (autor do gol marroquino na partida contra o Brasil) nasceram na Espanha, enquanto que Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi e Samir El Mourabet (que entrou no lugar de Azzedine Ounahi) são da França.
Para completar os 11 da lista, Noussair Mazraoui nasceu na Holanda, e Bilal El Khannouss e Chemsdine Talbi nasceram na Bélgica. Este último também não começou de titular, mas entrou junto com El Mourabet no lugar de um outro "estrangeiro": Brahim Díaz, que nasceu na Espanha. Ainda durante a partida, outros dois jogadores nascidos fora de Marrocos entraram no jogo para representar o país: Ayoube Amaimouni (Espanha) e Anass Salah-Eddine (Holanda).
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Marrocos na Copa do Mundo
Após a estreia, Marrocos soma um ponto, empatado com o Brasil. As duas equipes estão atrás da Escócia, que venceu o Haiti e somou três pontos. A próxima partida marroquina é justamente contra os escoceses, na sexta-feira (19), às 19h.
Agora, Marrocos precisa vencer os outros dois jogos da fase de grupo para se consolidar como um forte competidor no campeonato e afastar a pressão das expectativas adquiridas após o Catar. Na Copa do Mundo de 2022, a seleção marroquina fez história ao chegar às semifinais, eliminando Espanha e Portugal no caminho.
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