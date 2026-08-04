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Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Clássico do Gigantes define quem avança para as quartas de final da competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 12:54
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Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5) pelo jogo de volta das oitavas
Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5) pelo jogo de volta das oitavas (Foto: Arte Lance!)

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida as equipes empataram sem gols, então quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de um novo empate, a partida será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Copa do Brasil
Oitavas de final - Volta
Data e Hora
Quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Maracanã (RJ)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
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Como chegam Vasco e Fluminense para a partida?

O Tricolor atravessa uma sequência de cinco empates consecutivos na temporada. A última vitória em uma partida oficial aconteceu no fim de maio, quando derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela Libertadores. Para o clássico, o técnico argentino seguirá sem sua dupla de zaga titular, já que Thiago Silva e Freytes continuam entregues ao departamento médico. Em contrapartida, o zagueiro Jemmes deve voltar a ficar à disposição.

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Do lado cruz-maltino, apesar da baixa produção ofensiva nas últimas partidas, o técnico Pedro Emanuel vê com bons olhos a evolução da equipe, especialmente pela organização e consistência defensiva. O Vasco chega ao clássico após dois jogos sem sofrer gols. Para o confronto decisivo, o treinador ainda ganha um reforço importante: o retorno do volante Thiago Mendes, capitão e artilheiro da equipe, que cumpriu suspensão automática pela expulsão diante do Paysandu.

Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026
Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Tudo sobre Fluminense x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson , Andrés Gómez e Brenner (David).

🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Jemmes e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

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