Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil Clássico do Gigantes define quem avança para as quartas de final da competição

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida as equipes empataram sem gols, então quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de um novo empate, a partida será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo FLU VAS Copa do Brasil Oitavas de final - Volta Data e Hora Quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Maracanã (RJ) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE) Onde assistir

Como chegam Vasco e Fluminense para a partida?

O Tricolor atravessa uma sequência de cinco empates consecutivos na temporada. A última vitória em uma partida oficial aconteceu no fim de maio, quando derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela Libertadores. Para o clássico, o técnico argentino seguirá sem sua dupla de zaga titular, já que Thiago Silva e Freytes continuam entregues ao departamento médico. Em contrapartida, o zagueiro Jemmes deve voltar a ficar à disposição.

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Do lado cruz-maltino, apesar da baixa produção ofensiva nas últimas partidas, o técnico Pedro Emanuel vê com bons olhos a evolução da equipe, especialmente pela organização e consistência defensiva. O Vasco chega ao clássico após dois jogos sem sofrer gols. Para o confronto decisivo, o treinador ainda ganha um reforço importante: o retorno do volante Thiago Mendes, capitão e artilheiro da equipe, que cumpriu suspensão automática pela expulsão diante do Paysandu.

Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Tudo sobre Fluminense x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 🆚 Vasco

🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson , Andrés Gómez e Brenner (David).

🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Jemmes e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.