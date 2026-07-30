Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalações

Benfica tenta reverter placar no jogo de volta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 14:53
Favorite o Lance! no Google
Benfica x St. Gallen
Benfica x St. Gallen pela Europa League (Foto: Lance!)

O Benfica recebe o St. Gallen nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em partida decisiva pela segunda fase preliminar da Liga Europa. O confronto ocorre no Estádio da Luz, em Lisboa, e os portugueses entram em campo com a missão de reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no primeiro jogo, na Suíça, para seguirem vivos na disputa por uma vaga na fase principal do torneio continental.

Onde assistir

É possível acompanhar a partida no tempo real no Lance! clicando aqui. Apesar da importância do duelo para um dos clubes mais tradicionais da Europa, não haverá transmissão oficial de Benfica x St. Gallen no Brasil, seja em canais de TV aberta, fechada ou plataformas de streaming nacionais. Para quem estiver em Portugal, a partida será exibida pela SIC e pela Benfica TV, enquanto a plataforma LiveModeTV aparece como opção no Youtube em outras regiões.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Como chegam as equipes de Benfica e St. Gallen

Richard Ríos, ex-jogador do Palmeiras, em partida do Benfica
Richard Rios em ação pelo Benfica no Campeonato Português (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

O time comandado por Marco Silva vive um início de temporada sob cobranças devido à fragilidade defensiva mostrada no jogo de ida. A expectativa é de mudanças na equipe titular, com o possível retorno de jogadores que estiveram na Copa do Mundo, como o volante Richard Ríos e o zagueiro Tomás Araújo. O treinador também deve manter o meia Georgiy Sudakov na articulação das jogadas, buscando maior efetividade ofensiva diante de sua torcida.

Por outro lado, o St. Gallen desembarca em solo lusitano com a vantagem do empate e motivado por uma boa estreia no campeonato nacional. Entretanto, a equipe suíça terá um desfalque importante: o goleiro titular Lawrence Ati Zigi está fora da partida, o que obriga o técnico a utilizar Bela Dumrath sob as traves.

continua após a publicidade

Prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Richard Ríos e Rafa Silva; Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup e Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

St. Gallen: Bela Dumrath; Tom Gaal, Jozo Stanic, Chima Okoroji e Hugo Vandermersch; Lukas Daschner, Carlo Boukhalfa e Lukas Gortler; Mihailo Stevanovic, Aliou Baldé e Christian Witzig. Técnico: Enrico Maassen.

continua após a publicidade

Ficha técnica

  • Data: quinta-feira, 30 de julho de 2026.
  • Horário: 16h (de Brasília).
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR).
  • Árbitro: Florian Badstübner (ALE).
  • VAR: Christian Dingert (ALE).

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

Fora de Campo

Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamento

Há 1 minuto
Bruno Guimarães faz sinal positivo com o polegar durante vitória do Brasil contra a Escócia

Futebol Internacional

Arsenal confia em acordo por contratação de Bruno Guimarães

Há 6 minutos
Eddie Howe foi campeão da Copa da Liga Inglesa com o Newcastle (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Futebol Internacional

Newcastle se despede de Eddie Howe e já tem substituto encaminhado, diz jornalista

Há 30 minutos
Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol Internacional

De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube

Há 1 hora
Presidente da Uefa, Ceferin em evento da entidade europeia

Futebol Internacional

Uefa declara boicote à Copa do Mundo e rompimento com a Fifa

Há 1 hora
Arte de onde assistir

Onde Assistir

Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference League

Há 1 hora
Mais LANCE!
Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Barcelona é alvo de investigação por suposta abordagem irregular a Julián Álvarez

Arte de onde assistir

PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League

Participante do projeto IberCup correndo de braços abertos com uniforme vermelho e preto

IberCup fecha edição no Brasil com recorde de participantes e mira estreia em Salvador

Mastantuono - Real Madrid

'Rival' de Endrick se aproxima de saída do Real Madrid

Olise em ação pela França na Copa do Mundo

'Não era assim': Michael Olise quebra o silêncio após eliminação da França na Copa

Gonzalo García - Real Madrid x Juventus

Clube da Premier League encaminha contratação de dupla do Real Madrid, diz jornal

Vini Jr. sauda a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu

Arsenal desiste de Vini Jr após Real Madrid acenar com renovação

Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)

Portugal x Suíça - Gonçalo Ramos Portugal -

Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27

Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Time de Filipe Luís teria recusado oferta do PSG por astro

Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031

Liverpool x Wrexham - Amistoso

Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional

Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús

Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana