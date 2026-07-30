Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalações Benfica tenta reverter placar no jogo de volta

O Benfica recebe o St. Gallen nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em partida decisiva pela segunda fase preliminar da Liga Europa. O confronto ocorre no Estádio da Luz, em Lisboa, e os portugueses entram em campo com a missão de reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no primeiro jogo, na Suíça, para seguirem vivos na disputa por uma vaga na fase principal do torneio continental.

Onde assistir

É possível acompanhar a partida no tempo real no Lance! clicando aqui. Apesar da importância do duelo para um dos clubes mais tradicionais da Europa, não haverá transmissão oficial de Benfica x St. Gallen no Brasil, seja em canais de TV aberta, fechada ou plataformas de streaming nacionais. Para quem estiver em Portugal, a partida será exibida pela SIC e pela Benfica TV, enquanto a plataforma LiveModeTV aparece como opção no Youtube em outras regiões.

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Como chegam as equipes de Benfica e St. Gallen

Richard Rios em ação pelo Benfica no Campeonato Português (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

O time comandado por Marco Silva vive um início de temporada sob cobranças devido à fragilidade defensiva mostrada no jogo de ida. A expectativa é de mudanças na equipe titular, com o possível retorno de jogadores que estiveram na Copa do Mundo, como o volante Richard Ríos e o zagueiro Tomás Araújo. O treinador também deve manter o meia Georgiy Sudakov na articulação das jogadas, buscando maior efetividade ofensiva diante de sua torcida.

Por outro lado, o St. Gallen desembarca em solo lusitano com a vantagem do empate e motivado por uma boa estreia no campeonato nacional. Entretanto, a equipe suíça terá um desfalque importante: o goleiro titular Lawrence Ati Zigi está fora da partida, o que obriga o técnico a utilizar Bela Dumrath sob as traves.

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Prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Richard Ríos e Rafa Silva; Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup e Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

St. Gallen: Bela Dumrath; Tom Gaal, Jozo Stanic, Chima Okoroji e Hugo Vandermersch; Lukas Daschner, Carlo Boukhalfa e Lukas Gortler; Mihailo Stevanovic, Aliou Baldé e Christian Witzig. Técnico: Enrico Maassen.

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Ficha técnica

Data: quinta-feira, 30 de julho de 2026.

quinta-feira, 30 de julho de 2026. Horário: 16h (de Brasília).

16h (de Brasília). Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR).

Estádio da Luz, Lisboa (POR). Árbitro: Florian Badstübner (ALE).

Florian Badstübner (ALE). VAR: Christian Dingert (ALE).

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