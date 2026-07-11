Unai Simón, da Espanha, volta a sofrer gol em Copa do Mundo após 648 minutos Goleiro da La Roja virou recordista em Copas com marca expressiva

Chegou ao fim a série de perfeição do sistema defensivo da Espanha na Copa do Mundo. Com o gol de De Ketelaere, a Bélgica, mesmo eliminada com a derrota por 2 a 1 nas quartas de final, na última sexta-feira (10), deu ponto final ao recorde de 648 minutos do goleiro Unai Simón.

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Unai Simón virou o recordista em Copas na partida contra a Áustria, na primeira fase do mata-mata, quando se isolou na liderança com 518 minutos e superou a marca do italiano Walter Zenga, que durava desde o Mundial de 1990. Depois disso, foram 90 minutos contra Portugal e 40 minutos contra a Bélgica.

Além dos seis jogos da atual edição, ele foi titular no empate sem gols contra Marrocos, nas oitavas de final da Copa de 2022, contando 90 minutos e os acréscimos.

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O goleiro é considerado titular incontestável da "La Roja", comandada por Luis de la Fuente, desde a Euro de 2021 e não perdeu o posto mesmo com o crescimento de David Raya, do Arsenal, um dos destaques da posição no mundo nos últimos anos.

Unai Simón em aquecimento antes de Espanha x Bélgica (Foto: Paul Ellis/AFP)

Espanha na semifinal

A seleção espanhola, voltará a campo na terça-feira (14), às 16h (de Brasília), para a grande semifinal do Mundial contra a França regida por Mbappé, Dembélé, Olise e mais craques.

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