Confusão com James fez Richard Ríos virar reserva, diz jornalista Richard Ríos foi reserva em todos os 5 jogos disputados pela Colômbia

A eliminação da seleção colombiana nas oitavas de final da Copa do Mundo, diante da Suíça, parece ter sido apenas o desfecho de uma crise interna provocada pelo choque entre duas gerações do elenco. Relatos da imprensa local apontam que o ambiente se deteriorou após o volante Richard Ríos questionar abertamente a postura do capitão e principal referência da equipe, James Rodríguez.

A revelação do suposto racha partiu do jornalista Carlos Antonio Vélez, do canal Win Sports. De acordo com a apuração, a ida do meio-campista do Benfica para o banco de reservas não ocorreu por critérios técnicos. Ríos teria demonstrado insatisfação com a falta de combatividade defensiva do camisa 10 e, ao cobrar maior empenho, acabou perdendo espaço nos bastidores.

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— Várias vezes aconteceram divergências que todo mundo viu pela televisão, com rejeições e desfeitas de Richard em relação ao senhor Rodríguez — afirmou Vélez.

O jornalista relatou que a comissão técnica, diante do desgaste, buscou alternativas dentro do grupo para suprir a lacuna deixada por Ríos.

— No dia em que ele enfrentou o poder de James Rodríguez, colocaram uma cruz nele e começaram a procurar quem poderia substituí-lo — completou.

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O fator físico e a queda em Vancouver

A vaga aberta na equipe ficou com Gustavo Puerta. O jovem substituto ofereceu à comissão técnica o vigor cobrado por Ríos e encerrou a participação colombiana no torneio como o atleta com a maior média de quilômetros percorridos por partida.

A mudança, contudo, não evitou a eliminação em Vancouver, no Canadá. Após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, os erros de Davinson Sánchez e Cucho Hernández nas cobranças de pênaltis decretaram a vitória da Suíça por 4 a 3.

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Ódio nas redes sociais

Se a convivência interna já apresentava sinais de desgaste antes da eliminação, o cenário externo tornou-se ainda mais hostil após a queda no Mundial. O estopim foi uma oportunidade desperdiçada por Campaz, ex-Grêmio, durante a prorrogação.

O erro do atacante do Rosario Central desencadeou uma onda de ataques nas redes sociais. Jornais, como o espanhol Marca, informaram que o jogador e seus familiares passaram a receber ameaças de morte. Em um manifesto publicado no Instagram, Campaz desabafou sobre a intolerância no ambiente esportivo.

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Campaz cobra Pênalti pela Colômbia na Copa contra a Suíça (Imagem: David Ramos/Getty Images/AFP)

— Minha Colômbia, por favor, nunca deixemos de lado o respeito. Podemos pensar diferente, mas nenhuma paixão justifica o ódio e viver com medo — manifestou-se o atleta, ao sintetizar o clima que marcou o fim da campanha colombiana na América do Norte.

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