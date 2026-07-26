Calderano e Takahashi na final do WTT Star Contender; horário e onde assistir Brasileiros buscam título nas duplas mistas em São José dos Campos

Hugo Calderano e Bruna Takahashi buscam mais um título de duplas mistas no circuito internacional de tênis de mesa. Neste domingo (26), a parceria enfrenta os japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo na final do WTT Star Contender de São José dos Campos, a partir das 13h40 (horário de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

➡️Hugo Calderano compete sem pressão e recarrega as energias no Brasil

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Vice-líderes do ranking mundial de duplas mistas, o casal "Calderashi" entrou no torneio como principal cabeça de chave. Além do apoio da torcida, a parceria tem um histórico positivo a seu favor. Desde que passaram a competir juntos regularmente no circuito internacional, em 2024, Hugo e Bruna conquistaram o WTT Contender de Buenos Aires e o Pan-Americano de Tênis de Mesa, em 2025, além do Singapura Smash, em 2026.

continua após a publicidade

Em São José dos Campos, a dupla estreou com vitória por 3 a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Na sequência, venceram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em partida bastante equilibrada pelas quartas de final. Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 1.

O título do WTT Star Contender garante à dupla vencedora 600 pontos no ranking, além de uma premiação de 5500 dólares (cerca de 27.959 reais, na cotação atual).

continua após a publicidade

Hugo Calderano e Bruna Takahashi enfrentam os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi no WTT Star Contender em São José dos Campos (Foto: Gaspar Nóbrega/ CBTM)

🏓✅ Ficha técnica

WTT Star Contender Brasil

Final - Duplas mistas

🏓Jogo: Hugo Calderano/Bruna Takahashi x Shunsuke Togami e Satsuki Odo

📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 13h40 (de Brasília)

📍 Local: São José dos Campos, São Paulo

📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e plataforma da World Table Tennis

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.