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São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Em Bragança Paulista, São Paulo e Athletico-PR reabrem o Brasileirão pós-Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 17:35
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Onde assistir São Paulo e Athletico-PR
São Paulo e Athletico-PR se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte / Lance)

Após o encerramento da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está oficialmente de volta. Nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), São Paulo e Athletico-PR se enfrentam pela 19ª rodada da competição. Devido a ajustes de agenda, o duelo será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Clique para assistir no Premiere!

Ficha do jogo

Escudo-SÃO-PAULO
SAO
Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
ATH
19ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Quarta-feira, 22 de maio, 20h30 (de Brasília)
Local
MorumBis
Árbitro
Alex Gomes Stefano
Assistentes
Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Luiz Cláudio Regazone
Var
Daniel Nobre Bins
Onde assistir

Como chegam São Paulo e Athletico-PR?

O São Paulo busca reverter a oscilação vivida antes da pausa internacional, já que não vence há cinco rodadas e ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos. Durante a interrupção do calendário, a equipe do técnico Dorival Júnior realizou apenas jogos-treino contra clubes paulistas. A grande novidade fica pelo retorno do zagueiro Arboleda, reintegrado ao grupo principal. Embora o Tricolor tenha se movimentado no mercado e anunciado reforços como Aurélio Buta, Newton e Victor , nenhum dos recém-chegados deve começar entre os titulares.

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São Paulo em campo
Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).(Foto: Diogo Oliveira / Código 19 / Folhapress)

Pelo lado do Athletico-PR, o momento no Brasileirão era positivo antes da pausa — o time engatou duas vitórias seguidas e ocupa o 5º lugar, com 30 pontos. No entanto, o técnico Odair Hellmann precisa ligar o sinal de alerta após ser derrotado nos dois amistosos preparatórios deste mês (contra Boca Juniors e Red Bull Bragantino). Para piorar a missão, o Furacão lida com um departamento médico cheio: nomes como Bruno Zapelli, Benavídez e Felipinho seguem em tratamento, enquanto o volante Juan Portilla ganha descanso após defender a Colômbia no Mundial.

Mendoza abriu o placar em Athletico-PR x Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)
Mendoza abriu o placar em Athletico-PR x Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

✅ Ficha do jogo: São Paulo x Athletico-PR

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026 (19ª rodada)
  • 📅 Data: Quarta-feira, 22 de julho de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

📋 Prováveis Escalações

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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ATHLETICO-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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