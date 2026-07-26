Calderano disputa título do Star Contender; horário e onde assistir
Apoiado pela torcida, brasileiro levou a melhor sobre o japonês Uda Yukiya
Hugo Calderano está na final do WTT Star Contender de São José dos Campos. Após vitória sobre o japonês Uda Yukiya por 3 sets a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8) na semifinal, o brasileiro aguarda o vencedor do duelo entre o coreano An Jaehyun e o francês Alexis Lebrun. A final acontece a partir ds 18h (horário de Brasília), e o Lance! acompanha em tempo real.
➡️Calderano e Takahashi na final do WTT Star Contender; horário e onde assistir
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Principal cabeça de chave do torneio, Calderano tem sido o centro das atenções ao longo da semana. No dia decisivo, o público lotou as arquibancadas e soltou a voz gritando palavras de apoio e o nome do brasileiro, que se mostrava vibrante na mesa.
O jogo parecia ser tranquilo, após um primeiro set dominado por Hugo Calderano. Porém, o japonês elevou seu nível de jogo e a disputa ganhou contornos dramáticos. Yukiya conseguiu a virada no terceiro set e chegou ao match point no quarto, mas começou a ouvir os cantos de "eu acredito" vindos da torcida brasileira. Hugo venceu a parcial e confirmou a vitória no quinto set.
"Calderashi" na final de duplas mistas
Além do título individual, Hugo Calderano ainda tem mais uma final para disputar neste domingo (26). Ao lado de Bruna Takahashi, ele enfrenta os japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo pela final das duplas mistas, por volta das 15h (de Brasília).
No caminho até a decisão, a dupla estreou com vitória por 3 a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Na sequência, venceram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em partida bastante equilibrada pelas quartas de final. Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 1.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
🏓✅ Ficha técnica
WTT Star Contender Brasil
Final - Simples masculino
🏓Jogo: Hugo Calderano x An Jaehyun ou Alexis Lebrun
📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: São José dos Campos, São Paulo
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e plataforma da World Table Tennis
Mais Esportes
Piu vence ouro no Troféu Brasil e faz melhor marca do anoHá 41 minutos
Vôlei
Quem fez mais falta para o Brasil na final da VNL? Dê sua opinião!Há 46 minutos
Vôlei
Brasil coloca quatro jogadoras entre os destaques estatísticos da VNLHá 1 hora
Mais Esportes
Caio Bonfim quebra novo recorde sul-americano no Troféu BrasilHá 1 hora
Fórmula 1
Norris vence na Hungria após novo drama da McLaren na F1Há 1 hora
Vôlei
Vargas ganha MVP e completa seleção da VNL 2026 ao lado de Julia KudiessHá 1 hora
Mais LANCE!