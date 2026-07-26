Calderano disputa título do Star Contender; horário e onde assistir Apoiado pela torcida, brasileiro levou a melhor sobre o japonês Uda Yukiya

Hugo Calderano está na final do WTT Star Contender de São José dos Campos. Após vitória sobre o japonês Uda Yukiya por 3 sets a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8) na semifinal, o brasileiro aguarda o vencedor do duelo entre o coreano An Jaehyun e o francês Alexis Lebrun. A final acontece a partir ds 18h (horário de Brasília), e o Lance! acompanha em tempo real.

➡️Calderano e Takahashi na final do WTT Star Contender; horário e onde assistir

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Principal cabeça de chave do torneio, Calderano tem sido o centro das atenções ao longo da semana. No dia decisivo, o público lotou as arquibancadas e soltou a voz gritando palavras de apoio e o nome do brasileiro, que se mostrava vibrante na mesa.

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O jogo parecia ser tranquilo, após um primeiro set dominado por Hugo Calderano. Porém, o japonês elevou seu nível de jogo e a disputa ganhou contornos dramáticos. Yukiya conseguiu a virada no terceiro set e chegou ao match point no quarto, mas começou a ouvir os cantos de "eu acredito" vindos da torcida brasileira. Hugo venceu a parcial e confirmou a vitória no quinto set.

"Calderashi" na final de duplas mistas

Além do título individual, Hugo Calderano ainda tem mais uma final para disputar neste domingo (26). Ao lado de Bruna Takahashi, ele enfrenta os japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo pela final das duplas mistas, por volta das 15h (de Brasília).

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No caminho até a decisão, a dupla estreou com vitória por 3 a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Na sequência, venceram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em partida bastante equilibrada pelas quartas de final. Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 1.

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Hugo Calderano durante partida do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto; World Table Tennis)

🏓✅ Ficha técnica

WTT Star Contender Brasil

Final - Simples masculino

🏓Jogo: Hugo Calderano x An Jaehyun ou Alexis Lebrun

📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: São José dos Campos, São Paulo

📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e plataforma da World Table Tennis