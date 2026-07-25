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Flamengo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã

PorLucas BayerIzabella Giannola
Rio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 16:27
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Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, que vai receber grande público, terá a transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Brasileirão
20ª rodada
Data e Hora
domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Anderon Daronco (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

São Paulo levou a melhor no primeiro turno contra o Flamengo

O Flamengo busca revanche contra o São Paulo. Afinal, no primeiro turno, na estreia de ambos no Brasileirão, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Luciano e Danielzinho. Gonzalo Plata marcou o gol do Rubro-Negro, que ainda reclamou de um pênalti não marcado na partida disputada no MorumBIS.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo chega para a partida deste domingo com moral. Afinal, vem de uma goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, fora de casa. Diante do Tricolor Paulista, o Rubro-Negro busca mais uma vitória para diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que atualmente é de sete pontos.

No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim deve contar com o retorno de Léo Ortiz, zagueiro que ficou fora dos últimos jogos, incluindo a intertemporada em Portugal. O defensor foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma lesão na coxa direita. De la Cruz, que não enfrentou a Chape por conta do gramado sintético, também está de volta.

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Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo
Jardim durante partida do Flamengo (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Por outro lado, Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, não deve ser relacionado. Luiz Araújo, que também está no departamento médico, e Carrascal, suspenso, são outros desfalques para o confronto.

Como chega o São Paulo

O São Paulo encara o duelo como uma oportunidade de dar a volta por cima. A equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR e começa a se preocupar com sua situação na tabela. Na 12ª colocação, com 25 pontos, o Tricolor busca uma reação para se afastar da parte de baixo da classificação.

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Dorival Jr, técnico do São Paulo
Dorival Júnior durante partida do São Paulo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Recuperado de uma lesão muscular, Sabino volta a ficar à disposição da comissão técnica. Já Aurélio Buta, anunciado recentemente pelo clube, pode aparecer pela primeira vez na lista de relacionados. Por outro lado, Enzo Díaz deve seguir como desfalque e tem poucas chances de viajar com a delegação para o Rio de Janeiro.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De la Cruz), Bruno Henrique e Pedro.

🔴⚪ São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.

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