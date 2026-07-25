Flamengo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã
Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, que vai receber grande público, terá a transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir.
Ficha do jogo
São Paulo levou a melhor no primeiro turno contra o Flamengo
O Flamengo busca revanche contra o São Paulo. Afinal, no primeiro turno, na estreia de ambos no Brasileirão, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Luciano e Danielzinho. Gonzalo Plata marcou o gol do Rubro-Negro, que ainda reclamou de um pênalti não marcado na partida disputada no MorumBIS.
Como chega o Flamengo
O Flamengo chega para a partida deste domingo com moral. Afinal, vem de uma goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, fora de casa. Diante do Tricolor Paulista, o Rubro-Negro busca mais uma vitória para diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que atualmente é de sete pontos.
No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim deve contar com o retorno de Léo Ortiz, zagueiro que ficou fora dos últimos jogos, incluindo a intertemporada em Portugal. O defensor foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma lesão na coxa direita. De la Cruz, que não enfrentou a Chape por conta do gramado sintético, também está de volta.
Por outro lado, Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, não deve ser relacionado. Luiz Araújo, que também está no departamento médico, e Carrascal, suspenso, são outros desfalques para o confronto.
Como chega o São Paulo
O São Paulo encara o duelo como uma oportunidade de dar a volta por cima. A equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR e começa a se preocupar com sua situação na tabela. Na 12ª colocação, com 25 pontos, o Tricolor busca uma reação para se afastar da parte de baixo da classificação.
Recuperado de uma lesão muscular, Sabino volta a ficar à disposição da comissão técnica. Já Aurélio Buta, anunciado recentemente pelo clube, pode aparecer pela primeira vez na lista de relacionados. Por outro lado, Enzo Díaz deve seguir como desfalque e tem poucas chances de viajar com a delegação para o Rio de Janeiro.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De la Cruz), Bruno Henrique e Pedro.
🔴⚪ São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.
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