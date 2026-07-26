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Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipe se enfrentam neste domingo (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/07/2026 09:55
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Palmeiras x Atlético-MG. Onde assistir ao jogo pelo Brasileirãp
Palmeiras x Atlético-MG (Foto: Arte Lance!)

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela vigésima rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
ATL
BRASILEIRÃO
20ª Rodada
Data e Hora
domingo, 26 de julho, às 19h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes
Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

Empate no primeiro turno

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em janeiro. A partida, disputada na Arena MRV, terminou empatada por 2 a 2. Os gols da equipe paulista foram marcados por Flaco López, artilheiro do time na temporada, e Vitor Roque. Victor Hugo e Khellven, contra, fizeram anotaram para o Galo.

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Palmeiras

Líder do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras volta a campo pela primeira vez como mandante após a pausa para a Copa do Mundo. Para a partida, Abel Ferreira terá uma série de desfalques. São eles: Allan (suspenso pelo STJD), Khellven, Sosa e Barboza (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Flaco López (recesso após Copa do Mundo) e Jefté (cirurgia no joelho).

Atlético-MG

O Atlético-MG ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, e também terá desfalques importantes para a partida, entre eles o meia Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras. Além dele, o técnico Domènec Torrent não contará com Cuello (edema no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).

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Atletas de Palmeiras e Atlético-MG em jogo pelo Brasileirão
Marlon Freitas em disputa com Victor Hugo durante jogo entre Palmeiras e Atlético-MG Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ficha técnica, horário e onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 🆚 ATLÉTICO-MG
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Piquerez; Arias e Paulinho (Vitor Roque).

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Cuello e Victor Hugo; Bernard e Cassierra.

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