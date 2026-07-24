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Santos x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

Santos volta a jogar em casa após a Copa do Mundo em meio à pressão financeira

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
24/07/2026 18:45
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Santos e Chapecoense se enfrentam nesta sábado (25), pelo Brasileirão. (Foto: Divulgação/ Lance!)

O Santos enfrenta a Chapecoense neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir.

O duelo marcará o primeiro compromisso do Peixe em casa após a pausa para a Copa do Mundo. Na semana passada, a equipe foi derrotada pelo Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Já na última terça-feira (21), o Santos venceu a Universidad Central da Venezuela por 4 a 1, em Valencia, pelo playoff da Copa Sul-Americana, com gols de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony.

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O resultado positivo trouxe alívio ao momento delicado vivido pelo clube fora de campo, principalmente em razão da crise financeira, do transfer ban imposto pela Fifa e dos atrasos no pagamento de duas parcelas de direitos de imagem aos jogadores.

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Como o Santos chega para o duelo?

Santos e Chapecoense se enfrentaram pela primeira rodada da competição e o Peixe perdeu o duelo por 4 a 2, na Arena Condá.

O técnico Cuca terá novamente Neymar à disposição após mais de dois meses sem atuar pelo Peixe. Nesse período, o camisa 10 se recuperou de uma lesão na panturrilha direita, disputou a Copa do Mundo e, na sequência, aproveitou um período de férias.

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Além do camisa 10, o treinador também terá o retorno de Gabriel Barbosa, que se recuperou de uma mialgia nos adutores e volta a ficar à disposição. Willian Arão, recuperado de uma pancada na costela, e Igor Vinícius, que tratou uma tendinite, também estão novamente disponíveis para o confronto.

Outra novidade é a presença de Gustavo Caballero. O atacante retorna ao Santos após disputar a Copa do Mundo pela seleção paraguaia e encerrar o período de empréstimo ao Portsmouth, da segunda divisão da Inglaterra.

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Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador já está à disposição de Cuca e pode ser relacionado para a partida. A tendência é que o treinador não receba novos reforços a curto prazo, principalmente em razão do transfer ban imposto pela Fifa ao clube.

O volante João Schmidt se recuperou de um desconforto na coxa direita e também está na lista de relacionados.

Neymar será titular do Santos no duelo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar será titular do Santos no duelo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

 SANTOS X CHAPECOENSE - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Sábado, dia 25 de julho de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
Horário: 18h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🗣️Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Acacio Menezes Leao (PA)
📟 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (PE)

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Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal, Neymar e Gabigol.

CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda) Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho.

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