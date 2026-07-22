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Botafogo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes buscam salto na classificação do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:34
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Botafogo e Vitória se enfrentam pelo Brasileirão
Botafogo e Vitória se enfrentam pelo Brasileirão

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da CazéTV por streaming, no YouTube. Clique aqui para assistir a Botafogo x Vitória:

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As duas equipes têm a mesma pontuação na tabela de classificação do Brasileirão, com 25, e buscam salto para se aproximarem do primeiro pelotão em busca de vaga na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Vitória-escudo-onde-assistir
VIT
4ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes
Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir
CazéTV

Do lado mandante, o Botafogo chega para o duelo após vencer o Santos pelo placar de 2 a 1, também no Nilton Santos, e quer embalar sob o comando de Franclim Carvalho. O técnico português terá à disposição quatro reforços contratados e apresentados, que são: os goleiro Gabriel Batista e Warleson, o lateral-esquerdo Paulinho e o zagueiro Lucas Monzón. Além do quarteto, Danilo, cobiçado na janela, voltou à lista de relacionados após a Copa.

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O Vitória, por sua vez, também chega motivado para a partida. Na volta da competição após a Copa do Mundo, o Leão venceu o Vasco por 1 a 0 no Barradão e deu mais um passo importante na campanha liderada pelo técnico Jair Ventura.

A arbitragem do confronto será de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS). O quarto árbitro será Raimundo Rodrigues De Oliveira (CE), enquanto o VAR ficará com Daiane Muniz (SP).

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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VITÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA (ATRASADO)

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere, Record (TV aberta) e CazéTV
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Gabriel Batista (Warleson), Vitinho, Ferraresi, Justino (Lucas Monzón) e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Montoro; Kauan Toledo, Matheus Martins e Arthur Cabral.

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VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo, Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martíez e Zé Vitor; Erick, Renê e Tarzia.

Botafogo e Vitória se enfrentam pelo Brasileirão
Botafogo e Vitória se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
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