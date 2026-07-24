Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (24) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A competição reúne quatro partidas ao longo da noite, incluindo confrontos envolvendo Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense e Grêmio. A agenda do dia ainda contará com um duelo pelo Campeonato Argentino.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro Feminino
19h – Flamengo x Grêmio – Sportv
19h – Internacional x Fluminense – N Sports
20h – América-MG x Santos – UOL
21h30 – Cruzeiro x São Paulo – Sportv
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Campeonato Argentino
21h15 – Huracán x Banfield – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
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