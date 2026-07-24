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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 06:00
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Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)
Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução/Flamengo)

A sexta-feira (24) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A competição reúne quatro partidas ao longo da noite, incluindo confrontos envolvendo Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense e Grêmio. A agenda do dia ainda contará com um duelo pelo Campeonato Argentino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de julho de 2026):

Campeonato Brasileiro Feminino

19h – Flamengo x Grêmio – Sportv
19h – Internacional x Fluminense – N Sports
20h – América-MG x Santos – UOL
21h30 – Cruzeiro x São Paulo – Sportv

Time feminino do Flamengo comemorando gol — Foto: PaulaReis/Flamengo
Time feminino do Flamengo comemorando gol (Foto: Paula Reis/Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Argentino

21h15 – Huracán x Banfield – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

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