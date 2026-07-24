Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (24) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A competição reúne quatro partidas ao longo da noite, incluindo confrontos envolvendo Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense e Grêmio. A agenda do dia ainda contará com um duelo pelo Campeonato Argentino.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de julho de 2026):

Campeonato Brasileiro Feminino

19h – Flamengo x Grêmio – Sportv

19h – Internacional x Fluminense – N Sports

20h – América-MG x Santos – UOL

21h30 – Cruzeiro x São Paulo – Sportv

Time feminino do Flamengo comemorando gol (Foto: Paula Reis/Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Argentino

21h15 – Huracán x Banfield – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.