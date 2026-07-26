Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste domingo (26) Programação no Circuito de Hungaroring se encerra neste domingo (26)

A Fórmula 1 retorna neste domingo (26) às atividades do GP da Hungria, no Circuito de Hungaroring. A programação começa às 10h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima etapa da temporada de 2026.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Onde assistir ao GP da Hungria hoje (26/07):

DOMINGO, 26 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

*Horários de Brasília

➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 204 pontos conquistados. Com a nova quebra de George Russell, Lewis Hamilton volta para a segunda posição, com 159. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 154 pontos.

continua após a publicidade

Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Hungria em alta. O brasileiro registra uma sequência de duas corridas consecutivas dentro da zona de pontuação. Com 10 pontos, ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026.

➡️ GP da Hungria na F1 2026: confira tudo o que você precisa saber

Previsão de chuva para décima primeira etapa

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

continua após a publicidade

A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

continua após a publicidade

Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.