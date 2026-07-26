Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste domingo (26)
Programação no Circuito de Hungaroring se encerra neste domingo (26)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (26) às atividades do GP da Hungria, no Circuito de Hungaroring. A programação começa às 10h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima etapa da temporada de 2026.
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Onde assistir ao GP da Hungria hoje (26/07):
DOMINGO, 26 DE JULHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
*Horários de Brasília
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Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 204 pontos conquistados. Com a nova quebra de George Russell, Lewis Hamilton volta para a segunda posição, com 159. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 154 pontos.
Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Hungria em alta. O brasileiro registra uma sequência de duas corridas consecutivas dentro da zona de pontuação. Com 10 pontos, ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026.
➡️ GP da Hungria na F1 2026: confira tudo o que você precisa saber
Previsão de chuva para décima primeira etapa
As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.
A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.
Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.
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