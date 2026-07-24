logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Brasil x Itália na semifinal da VNL: horário e onde assistir

Seleção busca vaga na final na manhã deste sábado (25)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 20:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
De uniforme azul, jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei comemoram vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL
Seleção Brasileira comemora vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Em busca de uma vaga na decisão da Liga das Nações, a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta a Itália neste sábado (25). O jogo válido pela semifinal acontece às 5h (de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura), da GE TV (Youtube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real.

➡️ Paula Pequeno projeta chances do Brasil contra Itália na VNL: 'Super possível'

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em busca do título inédito da VNL, o time de José Roberto Guimarães avançou à semifinal após superar o Japão por 3 sets a 1, de virada, nas quartas de final. Já a Itália bateu a Holanda em sets diretos. Na grande final, a equipe vencedora enfrenta quem se sair melhor entre Turquia e China, que acontece mais tarde, às 8h30 (de Brasília) de sábado (25).

continua após a publicidade

➡️ Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal

Jogos da fase final da Liga das Nações 2026*

📍 Macau, China

Semifinais (sábado, 25/07)

  • Brasil x Itália - 5h
  • Turquia x China - 8h30

Final e disputa de terceiro lugar (domingo, 26/07)

  • Disputa de terceiro lugar - 4h30
  • Final - 8h30

*Horário de Brasília

De frente de camisa azul, Rosamaria e Roberta vibram em ponto do Brasil contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026
De frente, Rosamaria e Roberta comemoram ponto do Brasil contra o Japão nas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Itália - Semifinal Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 5h (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil x Italia na Liga das Nações (Foto: CBV)

Vôlei

Análise: o caminho do Brasil para superar a Itália passa pelo saque e bloqueio

Há 4 horas
Telão para ver o jogo do Brasil no Morro da Formiga (Foto: Arquivo pessoal)

Vôlei

Da comunidade à Seleção: Marcelle inspira festa no Morro da Formiga

Há 4 horas
Paula Pequeno, camisa 4, vibra em ponto da Seleção Brasileira de vôlei

Vôlei

Paula Pequeno projeta chances do Brasil contra Itália na VNL: 'Super possível'

Há 4 horas
No ar, Julia Bergmann olha para a bola e realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo em Brasil x Itália pela final da VNL 2025

Vôlei

Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal

Há 13 horas
Antropova saca em Itália x x Holanda pelas quartas de final da VNL feminina de 2026

Vôlei

Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no Brasil

Há 1 dia
De frente de camisa azul, Rosamaria e Roberta vibram em ponto do Brasil contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026

Vôlei

Dupla da Seleção Brasileira de vôlei jogará em time do Japão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Julia Bergmann bate palma em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL 2026

Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNL

Jogadoras da China comemoram, em quadra, um dos pontos marcados contra os Estados Unidos nas quartas de final da VNL 2026

Com zebra, semifinais da VNL feminina são definidas

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina posam para foto após vitória sobre o Japão na VNL 2026

Brasil x Itália: horário da semifinal da VNL feminina está definido

Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério

Queda no ataque e bloqueio explica eliminação precoce do Brasil na VNL masculina

José Roberto Guimarães leva as duas mãos à boca para falar com as jogadoras do Brasil durante jogo contra o Japão pela VNL 2026

VNL: Zé Roberto destaca evolução do Brasil contra o Japão e exalta ponteiras

Luzia sacando para o Brasil (Foto: Reprodução)

Luzia assume vaga de Julia Kudiess e se destaca contra o Japão

Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026

VNL: Ana Cristina faz 30 pontos em Brasil x Japão e vive auge pós-lesão

Julia Bergmann olha para a bola e realiza movimento de ataque com a mão direita em Brasil x Japão pela VNL 2026

Brasil vence Japão de virada e enfrenta a Itália na semifinal da VNL

Julia Bergmann olha para a bola e realiza manchete em Brasil x Japão pela VNL 2026

Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão nas quartas da VNL

De branco, jogadoras da Seleção de vôlei comemoram ponto na semana 3 da VNL

Brasil x Japão nas quartas de final da VNL: horário e onde assistir

Bloqueio de Diana e Rosamaria em Brasil x Polônia pela VNL 2026

Sem Julia Kudiess, Brasil tem desafio de manter ponto forte na VNL

Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

Com desfalques e caminho difícil, Brasil inicia fase final da VNL

José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL