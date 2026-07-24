Brasil x Itália na semifinal da VNL: horário e onde assistir
Seleção busca vaga na final na manhã deste sábado (25)
Em busca de uma vaga na decisão da Liga das Nações, a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta a Itália neste sábado (25). O jogo válido pela semifinal acontece às 5h (de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura), da GE TV (Youtube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real.
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Em busca do título inédito da VNL, o time de José Roberto Guimarães avançou à semifinal após superar o Japão por 3 sets a 1, de virada, nas quartas de final. Já a Itália bateu a Holanda em sets diretos. Na grande final, a equipe vencedora enfrenta quem se sair melhor entre Turquia e China, que acontece mais tarde, às 8h30 (de Brasília) de sábado (25).
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Jogos da fase final da Liga das Nações 2026*
📍 Macau, China
Semifinais (sábado, 25/07)
- Brasil x Itália - 5h
- Turquia x China - 8h30
Final e disputa de terceiro lugar (domingo, 26/07)
- Disputa de terceiro lugar - 4h30
- Final - 8h30
*Horário de Brasília
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Itália - Semifinal Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026
📅 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 5h (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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