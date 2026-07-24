Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria nesta sexta-feira (24) Programação desta sexta-feira (24) marca início das atividades em Hungaroring

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (24) as atividades do GP da Hungria. O fim de semana será disputado no Circuito de Hungaroring, que receberá a décima primeira etapa de 2026. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP da Hungria hoje (24/07):

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 204 pontos conquistados. Com a nova quebra de George Russell, Lewis Hamilton volta para a segunda posição, com 159. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 154 pontos.

Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Hungria em alta. O brasileiro registra uma sequência de duas corridas consecutivas dentro da zona de pontuação. Com 10 pontos, ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026.

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Previsão de chuva para décima primeira etapa

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

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Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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