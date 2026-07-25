Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (25/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (25) promete uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino e uma série de amistosos de pré-temporada na Europa. A agenda também conta com jogos do Campeonato Argentino e da MLS, que movimentam a noite e a madrugada de domingo (26).
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de julho de 2026):
Amistosos de Clubes
8h – Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund – SportyNet (TV e YouTube)
11h – Celtic x Milan – SportyNet (TV e YouTube)
15h – Standard Liège x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)
19h – Liverpool x Sunderland – SportyNet (TV e YouTube)
20h30 – Wrexham x Leeds United – SportyNet (TV e YouTube)
0h30* – Tottenham x Auckland FC – SportyNet (TV e YouTube)
*Jogo na madrugada de domingo (26).
Campeonato Brasileiro Feminino
16h – Mixto x Palmeiras – TV Brasil
17h – RB Bragantino x Atlético-MG – UOL Play
Campeonato Argentino
17h – Newell's Old Boys x Talleres – ESPN e Disney+
19h15 – River Plate x Barracas Central – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro
18h30 – Athletico-PR x Internacional – Prime Video
18h30 – Santos x Chapecoense – Sportv e Premiere
20h30 – Vasco x Mirassol – Record, CazéTV e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
MLS
19h30 – New York Red Bulls x Charlotte – Apple TV
20h15 – Columbus Crew x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Montreal x Inter Miami – Apple TV
20h30 – DC United x Toronto – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Atlanta United – Apple TV
20h30 – New York City x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Orlando City x Nashville – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Seattle Sounders – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Austin – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Vancouver Whitecaps – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Colorado Rapids – Apple TV
22h30 – San Diego x Dallas – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Sporting Kansas City – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Real Salt Lake – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x LA Galaxy – Apple TV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste sábado (25)Há 1 hora
Vôlei
Brasil x Itália na semifinal da VNL: horário e onde assistirHá 10 horas
Santos
Santos x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato BrasileiroHá 11 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/07/2026)Há 1 dia
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria nesta sexta-feira (24)Há 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (23/07/2026)Há 2 dias
Mais LANCE!