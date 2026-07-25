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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (25/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 06:00
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Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

O sábado (25) promete uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino e uma série de amistosos de pré-temporada na Europa. A agenda também conta com jogos do Campeonato Argentino e da MLS, que movimentam a noite e a madrugada de domingo (26).

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de julho de 2026):

Amistosos de Clubes

8h – Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund – SportyNet (TV e YouTube)
11h – Celtic x Milan – SportyNet (TV e YouTube)
15h – Standard Liège x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)
19h – Liverpool x Sunderland – SportyNet (TV e YouTube)
20h30 – Wrexham x Leeds United – SportyNet (TV e YouTube)
0h30* – Tottenham x Auckland FC – SportyNet (TV e YouTube)
*Jogo na madrugada de domingo (26).

Campeonato Brasileiro Feminino

16h – Mixto x Palmeiras – TV Brasil
17h – RB Bragantino x Atlético-MG – UOL Play

Campeonato Argentino

17h – Newell's Old Boys x Talleres – ESPN e Disney+
19h15 – River Plate x Barracas Central – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro

18h30 – Athletico-PR x Internacional – Prime Video
18h30 – Santos x Chapecoense – Sportv e Premiere
20h30 – Vasco x Mirassol – Record, CazéTV e Premiere

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Nuno Moreira conduz a bola na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol
Nuno Moreira na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

MLS

19h30 – New York Red Bulls x Charlotte – Apple TV
20h15 – Columbus Crew x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Montreal x Inter Miami – Apple TV
20h30 – DC United x Toronto – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Atlanta United – Apple TV
20h30 – New York City x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Orlando City x Nashville – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Seattle Sounders – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Austin – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Vancouver Whitecaps – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Colorado Rapids – Apple TV
22h30 – San Diego x Dallas – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Sporting Kansas City – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Real Salt Lake – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x LA Galaxy – Apple TV

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