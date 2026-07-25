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Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Tricolor das Laranjeiras levou a melhor no primeiro turno

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 19:13
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ONDE ASSISTIR GRÊMIO FLUMINENSE
Todos os detalhes do duelo entre Grêmio e Fluminense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Arte/Lance!)

Grêmio recebe o Fluminense neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília). A transmissão da partida será exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Com apenas 21 pontos, o Grêmio ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Carlos Vinícius tem sido, mais um ano, a única referência ofensiva da equipe. O centroavante lidera a artilharia gremista no Brasileirão com nove gols. Sem o aproveitamento do camisa 95, o Tricolor simplesmente não produz volume de gol suficiente para competir.

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Do outro lado, o cenário é completamente oposto. O Fluminense ocupa a 4ª colocação, com 32 pontos. Além da posição confortável no Campeonato Brasileiro, o Flu carrega uma invencibilidade de cinco partidas seguidas diante do rival gaúcho.

AO VIVO assista à transmissão da Lance!TV de Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão
O Fluminense venceu o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Confrontos diretos - últimos jogos

  • 28/01/2026 – Fluminense 2 x 1 Grêmio – (Brasileirão)
  • 02/12/2025 – Grêmio 1 x 2 Fluminense – (Brasileirão)
  • 02/08/2025 – Fluminense 1 x 0 Grêmio – (Brasileirão)
  • 01/11/2024 – Fluminense 2 x 2 Grêmio – (Brasileirão)

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Grêmio x Fluminense

Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Grêmio x Flumine
20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo (26), às 18h30 (de Brasília)
Local
Arena do Grêmio - Porto Alegre
Árbitro
Edina Alves Batista (SP)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

Desfalques para Grêmio x Fluminense

🔵Grêmio:
O Tricolor Gaúcho enfrenta problemas importantes no elenco. Estão fora por lesão e ainda em recuperação Walter Kannemann, Martin Braithwaite, Cristian Pavón, Mathias Villasanti e Miguel Monsalve, o que limita as opções do técnico e dificulta a montagem ideal da equipe para os próximos compromissos.

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🟢Fluminense:
O técnico Luís Zubeldía ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue no departamento médico, mas o restante do elenco deve estar à disposição para a estreia no campeonato nacional.

➡️ Do auge às lesões: Cano tenta abrir novo capítulo no Fluminense

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