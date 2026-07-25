Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão
Tricolor das Laranjeiras levou a melhor no primeiro turno
O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília). A transmissão da partida será exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Com apenas 21 pontos, o Grêmio ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Carlos Vinícius tem sido, mais um ano, a única referência ofensiva da equipe. O centroavante lidera a artilharia gremista no Brasileirão com nove gols. Sem o aproveitamento do camisa 95, o Tricolor simplesmente não produz volume de gol suficiente para competir.
Do outro lado, o cenário é completamente oposto. O Fluminense ocupa a 4ª colocação, com 32 pontos. Além da posição confortável no Campeonato Brasileiro, o Flu carrega uma invencibilidade de cinco partidas seguidas diante do rival gaúcho.
Confrontos diretos - últimos jogos
- 28/01/2026 – Fluminense 2 x 1 Grêmio – (Brasileirão)
- 02/12/2025 – Grêmio 1 x 2 Fluminense – (Brasileirão)
- 02/08/2025 – Fluminense 1 x 0 Grêmio – (Brasileirão)
- 01/11/2024 – Fluminense 2 x 2 Grêmio – (Brasileirão)
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Grêmio x Fluminense
Desfalques para Grêmio x Fluminense
🔵Grêmio:
O Tricolor Gaúcho enfrenta problemas importantes no elenco. Estão fora por lesão e ainda em recuperação Walter Kannemann, Martin Braithwaite, Cristian Pavón, Mathias Villasanti e Miguel Monsalve, o que limita as opções do técnico e dificulta a montagem ideal da equipe para os próximos compromissos.
🟢Fluminense:
O técnico Luís Zubeldía ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue no departamento médico, mas o restante do elenco deve estar à disposição para a estreia no campeonato nacional.
➡️ Do auge às lesões: Cano tenta abrir novo capítulo no Fluminense
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