Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão Tricolor das Laranjeiras levou a melhor no primeiro turno

O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília). A transmissão da partida será exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Com apenas 21 pontos, o Grêmio ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Carlos Vinícius tem sido, mais um ano, a única referência ofensiva da equipe. O centroavante lidera a artilharia gremista no Brasileirão com nove gols. Sem o aproveitamento do camisa 95, o Tricolor simplesmente não produz volume de gol suficiente para competir.

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Do outro lado, o cenário é completamente oposto. O Fluminense ocupa a 4ª colocação, com 32 pontos. Além da posição confortável no Campeonato Brasileiro, o Flu carrega uma invencibilidade de cinco partidas seguidas diante do rival gaúcho.

O Fluminense venceu o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Confrontos diretos - últimos jogos

28/01/2026 – Fluminense 2 x 1 Grêmio – (Brasileirão)

2 x 1 Grêmio – (Brasileirão) 02/12/2025 – Grêmio 1 x 2 Fluminense – (Brasileirão)

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1 x 0 Grêmio – (Brasileirão) 01/11/2024 – Fluminense 2 x 2 Grêmio – (Brasileirão)

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Grêmio x Fluminense GRE FLU Grêmio x Flumine 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo (26), às 18h30 (de Brasília) Local Arena do Grêmio - Porto Alegre Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Desfalques para Grêmio x Fluminense

🔵Grêmio:

O Tricolor Gaúcho enfrenta problemas importantes no elenco. Estão fora por lesão e ainda em recuperação Walter Kannemann, Martin Braithwaite, Cristian Pavón, Mathias Villasanti e Miguel Monsalve, o que limita as opções do técnico e dificulta a montagem ideal da equipe para os próximos compromissos.

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🟢Fluminense:

O técnico Luís Zubeldía ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue no departamento médico, mas o restante do elenco deve estar à disposição para a estreia no campeonato nacional.

➡️ Do auge às lesões: Cano tenta abrir novo capítulo no Fluminense