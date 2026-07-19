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Brasil x China pela Liga das Nações: horário e onde assistir

Em Chicago (Estados Unidos), a partida acontece neste domingo (19), às 14h

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 11:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil em partida contra os Estados Unidos na semana 3 da Liga das Nações
Brasil em ação na semana 3 da Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a China às 14h (de Brasília), no jogo de adeus à VNL 2026. A partida, válida pela semana 3 da Liga das Nações, acontece em Chicago (EUA) e tem transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real a partir das 13h.

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    A equipe comandada pelo técnico Bernardinho não tem mais chance de classificação. Em nono lugar, com seis vitórias e 16 pontos pode, no melhor dos cenários, terminar em oitavo. Oito times se classificam para a fase final, porém, uma das vagas é assegurada à China, dona da casa. Como os chineses estão em último, fora da zona de classificação, apenas os sete primeiros avançam no torneio. Com isso, o oitavo, perde a vaga.

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    O último jogo do Brasil, neste domingo, é justamente contra a China, o pior time do torneio. Por isso, uma vitória contra os chineses é esperada. O jogo será um treino para o Sul-Americano, a ser disputado em setembro, no Rio de Janeiro, e que vale vaga nas Olimpíadas.

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    Brasil em ação contra a França na semana 3 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x China - Semana 3 Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: domingo, 18 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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