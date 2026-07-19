Brasil fica fora da fase final da VNL pela primeira vez na história
Seleção está em nono lugar da fase de classificação e se despediu da competição
A Seleção Brasileira masculina de vôlei bateu um recorde negativo na Liga das Nações 2026. Pela primeira vez desde que a competição foi criada, o Brasil está fora da fase decisiva. Com 6 vitórias e 5 derrotas, não tem mais chance de classificação e, para piorar, a eliminação ainda veio com uma rodada de antecedência.
A competição foi criada em 2018, quando o Brasil terminou em quarto lugar, mesma posição que repetiria no ano seguinte. Em 2021, veio o primeiro e único título, às vésperas das Olimpíadas de Tóquio. O pós-olímpico, porém, foi duro. Sexto lugar em 2022 e 2023, e sétimo, em 2024. Porém, no ano passado, a equipe voltou a subir ao pódio, ao conquistar o bronze.
O bom resultado de 2025, porém, ficou bastante para trás. O Brasil começou bem a competição, com quatro vitórias em quatro jogos na primeira semana. A classificação parecia bem encaminhada. Mas veio a segunda semana apocalíptica. Três derrotas em quatros jogos. Inclusive, para a Ucrânia. A vitória ainda veio em um suado 3 a 2 contra o Canadá, o que deixou a equipe com poucos pontos (vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 dá três pontos, e por 3 a 2, apenas dois).
A seleção chegou à terceira e última semana classificatória da VNL com a difícil missão de se recuperar e garantir vaga na fase final do torneio. Seriam três jogos duríssimos e um mais tranquilo. Começou bem, com vitória sobre os bicampeões olímpicos da França. Porém, não conseguiu sequer pontuar contra Polônia e Estados Unidos (derrota por 3 a 2 dá um ponto). Tudo isso somado fez com que nem uma provável vitória contra a China resolva.
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E a eliminação pode ter ainda um requinte de crueldade. A depender dos resultados da última rodada, apenas um set a mais vencido em algum dos jogos teria dado a vaga à seleção.
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A campanha do Brasil na VNL 2026
Primeira semana - Brasília, Brasil
- Brasil 3 x 1 Irã
- Brasil 3 x 1 Bélgica
- Brasil 3 x 0 Sérvia
- Brasil 3 x 2 Argentina
Segunda semana - Liubliana, Eslovênia
- Brasil 1 x 3 Ucrânia
- Brasil 1 x 3 Itália
- Brasil 0 x 3 Eslovênia
- Brasil 3 x 2 Canadá
Terceira semana - Chicago, EUA
- Brasil 3 x 0 França
- Brasil 0 x 3 Estados Unidos
- Brasil 0 x 3 Polônia
- Brasil x China
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