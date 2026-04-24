Botafogo x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília, após venda de mando de campo do Glorioso
Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime no streaming. Clique para assistir a Botafogo x Internacional.
Mandante do duelo em Brasília por causa de um show do cantor canadense The Weeknd no Nilton Santos, o Glorioso chega em sequência invicta de sete partidas, sendo três vitórias consecutivas nos últimos jogos — o último por 1 a 0, na Copa do Brasil, sobre a Chapecoense. O técnico Franclim Carvalho vê evolução logo nos primeiros momentos de seu trabalho.
A equipe alvinegra olha para cima e quer entrar na briga por uma vaga na próxima Libertadores, estanho a apenas quatro pontos do G-4, mas com um jogo a menos — este contra o Vitória, também como mandante. A partida contra o Colorado, então, torna-se fundamental.
Do outro lado, o Internacional, que também venceu na ida da quinta fase da Copa do Brasil de virada sobre o Athletic, por 2 a 1, quer virar a chave no Brasileirão. O Colorado perdeu seu último desafio nos pontos corridos em casa para o Mirassol, e, com 13 pontos, tem apenas um de vantagem em relação ao Corinthians, time que abre a zona de rebaixamento.
A arbitragem do duelo será de Fernando Antonio Mendes de Salles (PA), auxiliado por Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA). Heber Robertos Lopes (SC) será o VAR do duelo na capital federa.
+ Durcesio Mello se pronuncia após assumir comando de SAF: 'Botafogo acima de tudo'
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA)
🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho e Borré.
