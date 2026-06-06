Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste sábado (6/6)
Brasil enfrenta o Egito, enquanto Portugal, Alemanha, Inglaterra e Argentina também entram em campo
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O sábado (6) será movimentado para as seleções que disputam a Copa do Mundo de 2026. Ao longo do dia, equipes de diferentes continentes entram em campo para amistosos preparatórios, com destaque para a Seleção Brasileira, que encara o Egito, além dos confrontos entre Estados Unidos e Alemanha e Portugal e Chile.
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Faltando poucos dias para o início do Mundial, os treinadores aproveitam a última data Fifa antes da competição para testar formações, dar ritmo aos jogadores e fazer ajustes finais nos elencos. Entre as equipes que estarão em ação neste sábado estão algumas das principais candidatas ao título, como Brasil, Alemanha, Portugal, Argentina e Inglaterra.
Confira os amistosos internacionais deste sábado (6), com horários e onde assistir ao vivo:
Amistosos internacionais
10h – Bélgica x Tunísia – Sportv
14h45 – Portugal x Chile – ESPN e Disney+
15h30 – Estados Unidos x Alemanha – ESPN 4 e Disney+
17h – Inglaterra x Nova Zelândia – Sportv 3
17h – Bolívia x Escócia – ESPN e Disney+
19h – Brasil x Egito – Globo, ge tv e Sportv
19h – Turquia x Venezuela – ESPN e Disney+
21h – Argentina x Honduras – CazéTV e Xsports
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