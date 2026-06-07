Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Mônaco neste domingo (7)
Corrida principal acontece em Monte Carlo a partir das 10h (de Brasília)
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A sexta etapa da Fórmula 1 de 2026 está quase no fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Mônaco neste domingo (24) para a corrida principal, após a pole position inédita de Kimi Antonelli, conquistada na classificação. A largada da prova está marcada para as 10h (de Brasília).
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Onde assistir e horário da corrida de hoje
DOMINGO, 7 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Bortoleto abandona classificação em Mônaco
A classificação do Grande Prêmio de Mônaco terminou mais cedo do que o esperado para Gabriel Bortoleto neste sábado (6). Ainda no Q1, o brasileiro enfrentou um problema mecânico em sua Audi e precisou abandonar a sessão. O contratempo, porém, não impediu o piloto de 21 anos de avançar para a segunda fase da classificação.
O incidente aconteceu nos instantes finais do Q1, justamente quando Bortoleto iniciava sua última tentativa de volta rápida. Ao passar pela chicane Nouvelle, o brasileiro perdeu o controle do carro e acabou tocando o muro, parando na área de escape e provocando uma bandeira vermelha no setor.
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