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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Mônaco neste domingo (7)

Corrida principal acontece em Monte Carlo a partir das 10h (de Brasília)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
06:00
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Lewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
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A sexta etapa da Fórmula 1 de 2026 está quase no fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Mônaco neste domingo (24) para a corrida principal, após a pole position inédita de Kimi Antonelli, conquistada na classificação. A largada da prova está marcada para as 10h (de Brasília).

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Onde assistir e horário da corrida de hoje

DOMINGO, 7 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)  |  TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Bortoleto abandona classificação em Mônaco

A classificação do Grande Prêmio de Mônaco terminou mais cedo do que o esperado para Gabriel Bortoleto neste sábado (6). Ainda no Q1, o brasileiro enfrentou um problema mecânico em sua Audi e precisou abandonar a sessão. O contratempo, porém, não impediu o piloto de 21 anos de avançar para a segunda fase da classificação.

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O incidente aconteceu nos instantes finais do Q1, justamente quando Bortoleto iniciava sua última tentativa de volta rápida. Ao passar pela chicane Nouvelle, o brasileiro perdeu o controle do carro e acabou tocando o muro, parando na área de escape e provocando uma bandeira vermelha no setor.

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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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