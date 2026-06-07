Espanha x Peru: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Espanha e Peru se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 23h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o último compromisso da seleção espanhola antes da estreia no Mundial. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Espanha chega para o amistoso após empatar por 1 a 1 com o Iraque em seu último teste. O técnico Luis de la Fuente aproveitou a partida para alternar entre titulares e reservas, mas deve utilizar força máxima diante dos peruanos para os ajustes finais antes da Copa do Mundo.
Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola deposita grande expectativa em sua nova geração de talentos, liderada por Lamine Yamal, além de nomes consolidados como Rodri, Pedri e Dani Olmo. A partida será a última oportunidade para afinar a equipe antes do início da busca pelo bicampeonato mundial.
Do outro lado, o Peru inicia um novo ciclo sob o comando de Mano Menezes. A seleção sul-americana ficou fora da Copa do Mundo após terminar apenas na nona colocação das Eliminatórias e agora busca reconstrução para voltar a ser competitiva nos próximos anos.
Entre os convocados estão jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como André Carrillo, do Corinthians, e Erick Noriega, do Grêmio. No entanto, a tendência é que ambos iniciem a partida no banco de reservas.
Tudo sobre Espanha x Peru (horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Peru
Amistoso internacional
📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 23h (de Brasília).
📍 Local: Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: SporTv.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Espanha
David Raya; Mosquera, Huijsen, Grimaldo e Pedro Porro; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Fermín López.
Técnico: Luis de la Fuente.
⚪ Peru
Pedro Gallese; Oliver Sonne, Marcos López, Miguel Araujo e João Grimaldo; Jairo Vélez, Jesús Castillo e Jairo Concha; Yotún, Alfonso Barco e Alex Valera.
Técnico: Mano Menezes.
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