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Espanha x Peru: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
16:00
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As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAs seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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Espanha e Peru se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 23h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o último compromisso da seleção espanhola antes da estreia no Mundial. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

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Ficha do jogo

PER
ESP
Campeonato
Amistosos de seleções 2026
Data e Hora
08/06/2026, 23:00
Local
Estadio Cuauhtémoc - Puebla
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Espanha chega para o amistoso após empatar por 1 a 1 com o Iraque em seu último teste. O técnico Luis de la Fuente aproveitou a partida para alternar entre titulares e reservas, mas deve utilizar força máxima diante dos peruanos para os ajustes finais antes da Copa do Mundo.

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Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola deposita grande expectativa em sua nova geração de talentos, liderada por Lamine Yamal, além de nomes consolidados como Rodri, Pedri e Dani Olmo. A partida será a última oportunidade para afinar a equipe antes do início da busca pelo bicampeonato mundial.

Do outro lado, o Peru inicia um novo ciclo sob o comando de Mano Menezes. A seleção sul-americana ficou fora da Copa do Mundo após terminar apenas na nona colocação das Eliminatórias e agora busca reconstrução para voltar a ser competitiva nos próximos anos.

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Entre os convocados estão jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como André Carrillo, do Corinthians, e Erick Noriega, do Grêmio. No entanto, a tendência é que ambos iniciem a partida no banco de reservas.

Tudo sobre Espanha x Peru (horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 🆚 Peru
Amistoso internacional

📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 23h (de Brasília).
📍 Local: Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: SporTv.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Espanha
David Raya; Mosquera, Huijsen, Grimaldo e Pedro Porro; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Fermín López.
Técnico: Luis de la Fuente.

⚪ Peru
Pedro Gallese; Oliver Sonne, Marcos López, Miguel Araujo e João Grimaldo; Jairo Vélez, Jesús Castillo e Jairo Concha; Yotún, Alfonso Barco e Alex Valera.
Técnico: Mano Menezes.

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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