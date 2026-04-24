Novo diretor-geral interino da SAF após o afastamento de John Textor por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Durcesio Mello renunciou ao cargo no Conselho de Administração da SAF. Ele ocupava a cadeira que pertencia ao clube social.

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Para a nova função como diretor estatutário da SAF do Botafogo, uma espécie de CEO em meio ao cenário de crise, foi apontado conflito de interesses. O novo representante do Botafogo Social no Conselho de Administração da SAF será definido pelo presidente João Paulo.

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Retorno aos holofotes no Botafogo

urcesio Mello presidiu o clube de 2021 a 2024, e foi o mandatário responsável pela mudança no estatuto para a venda do futebol. John Textor comprou 90% das ações em 2022 como sócio majoritário da Eagle Football, e o presidente se manteve no Conselho como um elo entre social e SAF.

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Em um primeiro momento, Durcesio trabalhará principalmente em conversas com Eagle/Ares e Botafogo Social. Em General Severiano, é unânime o pensamento de que a SAF precisa de um novo investidor para sair da crise financeira. Do outro lado, Textor, por quanto fora do jogo até revisão do Tribunal Arbitral, no próximo dia 29, apresenta seus recursos e busca aprovação.

Durcesio Mello e John Textor (Foto: Vítor Silva/BFR)

A defesa da SAF de John Textor foi ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e pediu recuperação judicial para organizar o passivo do clube e, assim, se livrar da asfixia financeira. O movimento, no entanto, foi encarado pelo Tribunal Arbitral da FGV como violação das regras de governança da SAF. Após notificação da Eagle e do fundo Ares, o empresário estadunidense foi afastado da administração.

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