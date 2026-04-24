Botafogo contesta afastamento de Textor e confirma Durcesio como diretor geral

Durante a madrugada desta sexta-feira (24), o Botafogo se pronunciou sobre o afastamento de John Textor. Em nota oficial, a SAF alvinegra repudiou a decisão determinada pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e garantiu que tomará as medidas necessárias para reverter o resultado. Além disso, anunciou que Dercesio Mello, ex-presidente do Glorioso, assume a cadeira de diretor geral neste período.

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- Sem prejuízo do respeito ao procedimento arbitral, a SAF Botafogo registra que a medida de afastamento temporário de John Textor da administração da companhia não encontra correspondência nos pedidos submetidos à apreciação do Tribunal, tendo sido determinada sem requerimento específico das partes - diz trecho da nota da SAF Botafogo.

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Conforme apuração da reportagem do Lance!, o efeito de afastamento de Textor é imediato. Entretanto, o mesmo será revisto na próxima quarta-feira. Diante deste cenário, a Assembleia Geral Extraordinário (AGE), prevista para segunda-feira (27), foi cancelada.

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Entenda o cenário

O Tribunal irá analisar na próxima semana após o pronunciamento dos dois lados. Houve notificação nos últimos dias por parte da Eagle, acionista majoritária com 90% das ações da SAF, com anuência do Botafogo Social.

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Por apontar que Textor agiu fora do que previa o Arbitral da FGV, houve a movimentação para tirar o empresário do comando. Ele já havia perdido os poderes na Eagle, mas se segurava como administrador da SAF por uma liminar em curso desde o segundo semestre de 2025.

A última tentativa de John Textor em meio à crise do Botafogo foi o pedido por recuperação judicial, para organizar o passivo do clube. Isso, para o Tribunal Arbitral, sem participação dos demais acionistas, viola as diretrizes do comando da empresa.

Confira a nota da SAF Botafogo

"A SAF Botafogo tomou conhecimento da ampla divulgação pública de decisão preliminar proferida pelo Tribunal Arbitral, na noite desta quinta-feira (23), a qual, por sua natureza, deveria permanecer sob confidencialidade.

Diante da ampla circulação de trechos da decisão, assim como de informações parciais e descontextualizadas, a SAF Botafogo se vê obrigada a prestar esclarecimentos, exclusivamente para resguardar a correta compreensão dos fatos e a integridade de sua governança.

Sem prejuízo do respeito ao procedimento arbitral, a SAF Botafogo registra que a medida de afastamento temporário de John Textor da administração da companhia não encontra correspondência nos pedidos submetidos à apreciação do Tribunal, tendo sido determinada sem requerimento específico das partes.

Adicionalmente, a decisão avança sobre matéria tipicamente societária, substituindo, de forma excepcional e sem a devida deliberação, a vontade dos acionistas — cuja manifestação, por definição legal e estatutária, deve ocorrer em ssembleia regularmente convocada.

A SAF Botafogo ressalta que a observância dos limites objetivos da arbitragem, bem como o respeito à confidencialidade, à autonomia privada e à governança societária, são pressupostos essenciais para a segurança jurídica e a integridade do procedimento arbitral.

No entanto, com o objetivo de assegurar a continuidade operacional e a adequada representação institucional da companhia, foi nomeado, em caráter interino, o Sr. Durcesio Mello para exercer a função de Diretor Geral.

A medida se faz necessária para assegurar a adequada representatividade da SAF no âmbito da Recuperação Judicial, junto aos órgãos desportivos competentes e demais instâncias relevantes, bem como para resguardar os interesses da empresa, evitando que eventuais interesses de terceiros se sobreponham aos da SAF Botafogo.

A SAF Botafogo adotará, com a urgência que o caso requer, todas as medidas cabíveis para a revisão da decisão."

Dercesio Mello ao lado de Textor (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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