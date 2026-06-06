Equador x Guatemala: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa
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Equador e Guatemala se enfrentam neste domingo (7), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Jovem Pan Esportes, no YouTube.
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O Equador faz seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo e chega embalado por uma sequência positiva de resultados. A equipe comandada por Sebastián Beccacece venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 no amistoso mais recente e acumula 18 partidas de invencibilidade. Os equatorianos estão no Grupo E do Mundial, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. A expectativa é que o amistoso sirva para ajustar os últimos detalhes da equipe antes da estreia contra os marfinenses.
Ficha do jogo
A Guatemala, por sua vez, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 e utiliza a partida para iniciar sua preparação para os próximos compromissos da Concacaf. A equipe treinada por Luis Fernando Tena vive momento delicado, com três derrotas consecutivas em amistosos e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Historicamente, a Guatemala nunca venceu o Equador, tendo sido derrotada nos três confrontos anteriores entre as seleções.
Tudo sobre Equador x Guatemala (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Equador 🆚 Guatemala
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Snapdragon Stadium, em San Diego, Estados Unidos
👁️ Onde assistir: Jovem Pan Esportes (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔴 Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)
Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedo e Vite; Yeboah, Gonzalo Plata e Alan Minda; Enner Valencia.
🔵⚪ Guatemala (Técnico: Luis Fernando Tena)
Morán; Herrera, Hernández e Samayoa; Pinto, Morales, Santis e Franco; Rosales, Fajardo e Méndez.
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