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Equador x Guatemala: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional

Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
14:24
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Equador x Guatemala batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
imagem cameraEquador x Guatemala batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
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Equador e Guatemala se enfrentam neste domingo (7), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Jovem Pan Esportes, no YouTube.

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O Equador faz seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo e chega embalado por uma sequência positiva de resultados. A equipe comandada por Sebastián Beccacece venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 no amistoso mais recente e acumula 18 partidas de invencibilidade. Os equatorianos estão no Grupo E do Mundial, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. A expectativa é que o amistoso sirva para ajustar os últimos detalhes da equipe antes da estreia contra os marfinenses.

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Ficha do jogo

EQU
GUA
Amistoso Internacional
Data e Hora
 terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Cardiff City Stadium, em Cardiff (PAI)
Árbitro
Onde assistir

A Guatemala, por sua vez, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 e utiliza a partida para iniciar sua preparação para os próximos compromissos da Concacaf. A equipe treinada por Luis Fernando Tena vive momento delicado, com três derrotas consecutivas em amistosos e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Historicamente, a Guatemala nunca venceu o Equador, tendo sido derrotada nos três confrontos anteriores entre as seleções.

Tudo sobre Equador x Guatemala (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Equador 🆚 Guatemala
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Snapdragon Stadium, em San Diego, Estados Unidos
👁️ Onde assistir: Jovem Pan Esportes (YouTube)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)
Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedo e Vite; Yeboah, Gonzalo Plata e Alan Minda; Enner Valencia.

🔵⚪ Guatemala (Técnico: Luis Fernando Tena)
Morán; Herrera, Hernández e Samayoa; Pinto, Morales, Santis e Franco; Rosales, Fajardo e Méndez.

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Equador x Guatemala batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)

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