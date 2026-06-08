Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (08/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta segunda-feira (8), a programação do futebol tem amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026 e partidas da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Os destaques ficam por conta de França x Irlanda do Norte, Holanda x Uzbequistão e Peru x Espanha, envolvendo seleções que estarão no Mundial.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 8 de junho de 2026):
Amistosos internacionais
15h45 – Holanda x Uzbequistão – ESPN e Disney+
16h10 – França x Irlanda do Norte – ge tv e Sportv
23h – Peru x Espanha – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Copa Sul-Sudeste (Final)
20h – América-MG x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
20h – Vila Nova x Botafogo-SP – Disney+
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