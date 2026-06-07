França x Irlanda do Norte: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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França e Irlanda do Norte se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília), no Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A França faz seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo e tenta deixar para trás a derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim. Apesar de ter saído na frente com Rayan Cherki, a equipe comandada por Didier Deschamps sofreu a virada diante de sua torcida e chega pressionada para apresentar uma atuação mais convincente.
Integrante do Grupo I do Mundial, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega, a seleção francesa estreia na competição no dia 16 de junho. O amistoso diante da Irlanda do Norte será a última oportunidade para Deschamps observar opções e ajustar a equipe antes do início da campanha em busca do tricampeonato mundial.
Do outro lado, a Irlanda do Norte não conseguiu vaga para a Copa do Mundo e utiliza a Data Fifa para encerrar sua temporada internacional. A equipe comandada por Michael O'Neill chega embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a Guiné, conquistada na última semana.
Mesmo sem a pressão de disputar o Mundial, os norte-irlandeses pretendem aproveitar o confronto para medir forças contra uma das principais seleções do planeta e ganhar confiança para os próximos compromissos da Liga das Nações.
Tudo sobre França x Irlanda do Norte (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Irlanda do Norte
Amistoso internacional
📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 16h10 (de Brasília).
📍 Local: Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, França.
👁️ Onde assistir: SporTV.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 França
Maignan; Malo Gusto, Lucas Hernández, Lacroix e Digne; Kanté, Koné e Zaire-Emery; Barcola, Akliouche e Mateta.
Técnico: Didier Deschamps.
🟢 Irlanda do Norte
Pierce Charles; Atchenson, McConville e Brown; Smyth, McDonnell, Shea Charles e Devenny; Morrison, Price e Donley.
Técnico: Michael O'Neill.
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