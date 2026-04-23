John Textor é afastado do comando do Botafogo por Tribunal Arbitral

John Textor não comanda mais a SAF do Botafogo. A decisão saiu nesta quinta-feira (23) pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O efeito é imediato, mas será revisto na próxima quarta-feira (29).

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Com isso, a Assembleia Geral Extraordinário (AGE), prevista para a próxima segunda-feira (27), foi cancelada. A informação foi publicada inicialmente pelo "Canal do Manel" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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O Tribunal irá analisar na próxima semana após o pronunciamento dos dois lados. Houve notificação nos últimos dias por parte da Eagle, acionista majoritária com 90% das ações da SAF, com anuência do Botafogo Social.

Por apontar que Textor agiu fora do que previa o Arbitral da FGV, houve a movimentação para tirar o empresário do comando. Ele já havia perdido os poderes na Eagle, mas se segurava como administrador da SAF por uma liminar em curso desde o segundo semestre de 2025.

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A última tentativa de John Textor em meio à crise do Botafogo foi o pedido por recuperação judicial, para organizar o passivo do clube. Isso, para o Tribunal Arbitral, sem participação dos demais acionistas, viola as diretrizes do comando da empresa.

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John Textor é afastado do comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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