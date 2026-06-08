A reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 continua nesta segunda-feira (8), com amistosos envolvendo algumas das seleções classificadas para o torneio. Entre os destaques do dia estão França, Espanha e Holanda, equipes apontadas entre as candidatas a campanhas de destaque no Mundial e que aproveitam os últimos compromissos para ajustar detalhes antes da estreia.

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A programação reúne ainda o Uzbequistão, que disputará sua primeira Copa do Mundo, além da Espanha, integrante do mesmo lado da chave de seleções que podem cruzar o caminho do Brasil ao longo do torneio. Os amistosos desta segunda marcam os últimos testes antes do início da competição.

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Confira os amistosos internacionais desta segunda-feira (8), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

15h45 – Holanda x Uzbequistão – ESPN e Disney+

16h10 – França x Irlanda do Norte – ge tv e Sportv

23h – Peru x Espanha – Sportv

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Ferran Torres fez o gol da Espanha (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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