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Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (8/6)

França, Holanda e Espanha serão as principais atrações do dia

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/06/2026
09:00
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Mikel Oyarzabal em ação durante Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa
imagem cameraMikel Oyarzabal durante Espanha x Bulgária nas Eliminatórias da Copa 2026. (Foto: Cesar MANSO / AFP)
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A reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 continua nesta segunda-feira (8), com amistosos envolvendo algumas das seleções classificadas para o torneio. Entre os destaques do dia estão França, Espanha e Holanda, equipes apontadas entre as candidatas a campanhas de destaque no Mundial e que aproveitam os últimos compromissos para ajustar detalhes antes da estreia.

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A programação reúne ainda o Uzbequistão, que disputará sua primeira Copa do Mundo, além da Espanha, integrante do mesmo lado da chave de seleções que podem cruzar o caminho do Brasil ao longo do torneio. Os amistosos desta segunda marcam os últimos testes antes do início da competição.

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Confira os amistosos internacionais desta segunda-feira (8), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

15h45 – Holanda x Uzbequistão – ESPN e Disney+
16h10 – França x Irlanda do Norte – ge tv e Sportv
23h – Peru x Espanha – Sportv

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV

Ferran Torres fez o gol da Espanha (Foto: Ander Gillenea / AFP)
Ferran Torres fez o gol da Espanha (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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