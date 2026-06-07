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Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste domingo (7/6)

Marrocos e Noruega fazem um dos principais duelos do dia; Croácia também entra em campo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
09:00
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Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraMarrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
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A preparação para a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final neste domingo (7), com amistosos envolvendo diversas seleções classificadas para o torneio. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Marrocos e Noruega. Os marroquinos, adversários do Brasil na fase de grupos do Mundial, fazem um dos últimos testes antes da estreia, enquanto italianos, croatas, colombianos e dinamarqueses também entram em campo.

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Além de Marrocos x Noruega, a programação do dia conta com outros confrontos entre equipes classificadas para a Copa, como Dinamarca x Ucrânia, Croácia x Eslovênia e Colômbia x Jordânia. A Itália, que ficou fora do Mundial, também entra em campo em amistoso diante da Grécia.

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Confira os amistosos internacionais deste domingo (7), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

10h – Liechtenstein x Chipre – Sportv
13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv
15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv
16h – Marrocos x Noruega – CazéTV e Xsports
16h – Grécia x Itália – ESPN e Disney+
20h – Colômbia x Jordânia – Sportv

Amistoso entre Bélgica e Croácia
Amistoso entre Bélgica e Croácia (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

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