A preparação para a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final neste domingo (7), com amistosos envolvendo diversas seleções classificadas para o torneio. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Marrocos e Noruega. Os marroquinos, adversários do Brasil na fase de grupos do Mundial, fazem um dos últimos testes antes da estreia, enquanto italianos, croatas, colombianos e dinamarqueses também entram em campo.

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Além de Marrocos x Noruega, a programação do dia conta com outros confrontos entre equipes classificadas para a Copa, como Dinamarca x Ucrânia, Croácia x Eslovênia e Colômbia x Jordânia. A Itália, que ficou fora do Mundial, também entra em campo em amistoso diante da Grécia.

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Confira os amistosos internacionais deste domingo (7), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

10h – Liechtenstein x Chipre – Sportv

13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv

15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv

16h – Marrocos x Noruega – CazéTV e Xsports

16h – Grécia x Itália – ESPN e Disney+

20h – Colômbia x Jordânia – Sportv

Amistoso entre Bélgica e Croácia (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

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