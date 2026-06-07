Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste domingo (7/6)
Marrocos e Noruega fazem um dos principais duelos do dia; Croácia também entra em campo
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A preparação para a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final neste domingo (7), com amistosos envolvendo diversas seleções classificadas para o torneio. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Marrocos e Noruega. Os marroquinos, adversários do Brasil na fase de grupos do Mundial, fazem um dos últimos testes antes da estreia, enquanto italianos, croatas, colombianos e dinamarqueses também entram em campo.
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Além de Marrocos x Noruega, a programação do dia conta com outros confrontos entre equipes classificadas para a Copa, como Dinamarca x Ucrânia, Croácia x Eslovênia e Colômbia x Jordânia. A Itália, que ficou fora do Mundial, também entra em campo em amistoso diante da Grécia.
Confira os amistosos internacionais deste domingo (7), com horários e onde assistir ao vivo:
Amistosos internacionais
10h – Liechtenstein x Chipre – Sportv
13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv
15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv
16h – Marrocos x Noruega – CazéTV e Xsports
16h – Grécia x Itália – ESPN e Disney+
20h – Colômbia x Jordânia – Sportv
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