Marrocos x Noruega: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Marrocos e Noruega se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, o Marrocos faz seu último teste antes do confronto contra a Seleção Brasileira, marcado para o dia 13 de junho. A equipe africana tenta repetir a histórica campanha de 2022, quando alcançou as semifinais do Mundial, desta vez sob o comando do técnico Mohamed Ouahbi.
Os marroquinos contam com jogadores experientes e talentosos, como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, e utilizam o amistoso para ajustar os últimos detalhes antes do início da competição. A expectativa é de uma equipe competitiva e organizada, características que marcaram suas campanhas recentes.
Do outro lado, a Noruega disputa seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo. A seleção nórdica retorna ao torneio pela primeira vez desde 1998 e chega cercada de expectativa graças à geração liderada por Erling Haaland e Martin Ødegaard.
A equipe comandada por Ståle Solbakken vive excelente fase, tendo perdido apenas uma das últimas 15 partidas disputadas. Com um elenco equilibrado e forte poder ofensivo, os noruegueses aparecem como uma das seleções apontadas para surpreender no Mundial.
Tudo sobre Marrocos x Noruega (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Marrocos 🆚 Noruega
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Marrocos
Bounou; Salah-Eddine, Halhal, Diop e Hakimi; El Aynaoui; El Khannouss, Salibari, Brahim Díaz e Ezzalzouli; Rahimi.
Técnico: Mohamed Ouahbi.
🔵 Noruega
Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer e Ryerson; Berge, Aursnes, Nusa e Oscar Bobb; Sorloth e Haaland.
Técnico: Ståle Solbakken.
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