Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (07/06/2026)
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Neste domingo (7), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026, além de duas decisões regionais no Brasil. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Colômbia e Jordânia, Marrocos e Noruega, Grécia e Itália, além do duelo entre Croácia e Eslovênia. A programação também conta com as finais da Copa Verde e da Copa Sul-Sudeste.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 7 de junho de 2026):
Amistosos internacionais
10h – Liechtenstein x Chipre – Sportv
13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv
15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv
16h – Marrocos x Noruega – CazéTV e Xsports
16h – Grécia x Itália – ESPN e Disney+
20h – Colômbia x Jordânia – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Copa Sul-Sudeste (Final)
11h – Chapecoense x Avaí – SportyNet e Xsports
Copa Verde (Final)
18h30 – Paysandu x Anápolis – SportyNet e Canal do Benja
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – CRB x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
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