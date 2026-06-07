Neste domingo (7), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026, além de duas decisões regionais no Brasil. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Colômbia e Jordânia, Marrocos e Noruega, Grécia e Itália, além do duelo entre Croácia e Eslovênia. A programação também conta com as finais da Copa Verde e da Copa Sul-Sudeste.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 7 de junho de 2026):

Amistosos internacionais

10h – Liechtenstein x Chipre – Sportv

13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv

15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv

16h – Marrocos x Noruega – CazéTV e Xsports

16h – Grécia x Itália – ESPN e Disney+

20h – Colômbia x Jordânia – Sportv

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➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Jogadores do Marrocos comemoram gol em amistoso sobre Madagascar (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

Copa Sul-Sudeste (Final)

11h – Chapecoense x Avaí – SportyNet e Xsports

Copa Verde (Final)

18h30 – Paysandu x Anápolis – SportyNet e Canal do Benja

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

16h – CRB x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

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