Nomeado diretor interino da SAF do Botafogo nesta quinta-feira (24), após o afastamento do empresário John Textor, Durcesio Mello se pronunciou pela primeira vez no novo cargo. O ex-presidente pregou foco na sequência, destacou sua experiência e colocou o clube acima de qualquer coisa no momento.

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Durcesio Mello presidiu o Botafogo de 2021 a 2024, e foi o responsável pela mudança na estrutura do clube com a chegada da SAF de John Textor. O empresário foi afastado do comando do projeto na última quinta-feira (23) por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Veja a mensagem de Durcesio Mello:

"Fui convocado pelo Conselho de Administração da SAF para dar estabilidade neste momento tão crítico, o que muito me honra. Tive a experiência em fazer a transição do Clube para a SAF, venci a Libertadores e o Brasileirão e ajudei a transformar o BFR."

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Durcesio Mello e John Textor (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

"Os profissionais da SAF seguem normalmente em suas posições, as atividades e rotina do futebol estão preservadas e todos atuando com muita maturidade nesse período. Os atletas estão sendo informados de toda a situação, com transparência e diálogo, e no momento estamos criando as condições para terem foco apenas no jogo de amanhã, contra o Internacional, em Brasília. Vale enfatizar que sou 100% SAF, mas Botafogo acima de tudo", disse o novo diretor.

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