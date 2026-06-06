Croácia x Eslovênia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Croácia e Eslovênia se enfrentam neste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Varteks, em Varaždin, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão exclusiva do SporTV.
Relacionadas
- Onde Assistir
Dinamarca x Ucrânia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
Onde Assistir06/06/2026
- Seleção Brasileira
Diante do Egito, Brasil tem mudanças em último teste antes da Copa do Mundo
Seleção Brasileira06/06/2026
- Seleção Brasileira
Retrospecto do Brasil em último amistoso antes da Copa é positivo; relembre
Seleção Brasileira06/06/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Classificada para sua sexta Copa do Mundo como país independente, a Croácia utiliza o amistoso para realizar os últimos ajustes antes da estreia no Mundial. A seleção comandada por Zlatko Dalić busca recuperação após a derrota por 2 a 0 para a Bélgica em Bruxelas e aposta na força de sua torcida para voltar ao caminho das vitórias.
Mesmo em fase de renovação, os croatas seguem contando com jogadores experientes e decisivos, como Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivan Perišić e Joško Gvardiol. Integrante do Grupo L da Copa do Mundo, a equipe é apontada como uma das candidatas a avançar às fases decisivas da competição.
Do outro lado, a Eslovênia não conseguiu vaga para o Mundial e aproveita a Data Fifa para seguir sua preparação visando futuras competições internacionais. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Chipre e tenta melhorar seu retrospecto diante dos rivais balcânicos.
Historicamente, os confrontos favorecem a Croácia, que soma sete vitórias em 12 partidas contra apenas um triunfo esloveno. Ainda assim, a seleção comandada por Boštjan Cesar aposta na solidez defensiva liderada pelo goleiro Jan Oblak para surpreender fora de casa.
Tudo sobre Croácia x Eslovênia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Croácia 🆚 Eslovênia
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Varteks, em Varaždin, Croácia.
👁️ Onde assistir: SporTV.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Croácia
Livakovic; Sutalo, Vuskovic e Gvardiol; Kovacic, Stanisic, Perisic, Baturina, Susic e Modric; Musa.
Técnico: Zlatko Dalić.
⚪ Eslovênia
Oblak; Kuzmic, Bijol, Brekalo e Janza; Cerin, Svetlin, Seslar e Verbic; Vipotnik e Sturm.
Técnico: Boštjan Cesar.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias