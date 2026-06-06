Croácia x Eslovênia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Croácia e Eslovênia se enfrentam neste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Varteks, em Varaždin, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão exclusiva do SporTV.

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Ficha do jogo CRO ESL Amistoso Pré-Copa do Mundo Data e Hora domingo, 7 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio Varteks, em Varaždin, Croácia Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Classificada para sua sexta Copa do Mundo como país independente, a Croácia utiliza o amistoso para realizar os últimos ajustes antes da estreia no Mundial. A seleção comandada por Zlatko Dalić busca recuperação após a derrota por 2 a 0 para a Bélgica em Bruxelas e aposta na força de sua torcida para voltar ao caminho das vitórias.

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Mesmo em fase de renovação, os croatas seguem contando com jogadores experientes e decisivos, como Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivan Perišić e Joško Gvardiol. Integrante do Grupo L da Copa do Mundo, a equipe é apontada como uma das candidatas a avançar às fases decisivas da competição.

Do outro lado, a Eslovênia não conseguiu vaga para o Mundial e aproveita a Data Fifa para seguir sua preparação visando futuras competições internacionais. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Chipre e tenta melhorar seu retrospecto diante dos rivais balcânicos.

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Historicamente, os confrontos favorecem a Croácia, que soma sete vitórias em 12 partidas contra apenas um triunfo esloveno. Ainda assim, a seleção comandada por Boštjan Cesar aposta na solidez defensiva liderada pelo goleiro Jan Oblak para surpreender fora de casa.

Tudo sobre Croácia x Eslovênia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Croácia 🆚 Eslovênia

Amistoso internacional

📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Varteks, em Varaždin, Croácia.

👁️ Onde assistir: SporTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Croácia

Livakovic; Sutalo, Vuskovic e Gvardiol; Kovacic, Stanisic, Perisic, Baturina, Susic e Modric; Musa.

Técnico: Zlatko Dalić.

⚪ Eslovênia

Oblak; Kuzmic, Bijol, Brekalo e Janza; Cerin, Svetlin, Seslar e Verbic; Vipotnik e Sturm.

Técnico: Boštjan Cesar.

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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