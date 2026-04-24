Com Barboza, Botafogo divulga relacionados para duelo com o Internacional

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado (25), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília, válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O destaque vai para a presença do zagueiro Alexander Barboza, que tem negociação para defender o Palmeiras no segundo semestre.

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O técnico Franclim Carvalho tem outras duas ausências na lista. Os uruguaios Santi Rodríguez e Lucas Villalba, e o centroavante espanhol Chris Ramos seguem fora. O restante da lista segue a relação do elenco que venceu a Chapecoense na última terça-feira pela Copa do Brasil.

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A equipe alvinegra vem em ótima sequência sob o comando do técnico português. São três vitórias nos últimos três jogos, envolvendo, além do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Nos pontos corridos, o Glorioso, que tem um jogo a menos, busca se aproximar das primeiras posições.

Elenco do Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja os jogadores relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Meias: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Montoro e Newton.

Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.

O Botafogo vendeu o mando de jogo para Brasília, pois não poderia jogar no Nilton Santos devido a show do cantor canadense The Weeknd.

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