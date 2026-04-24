Com Barboza, Botafogo divulga relacionados para duelo com o Internacional
Zagueiro argentino negocia com o Palmeiras para transferência no segundo semestre
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado (25), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília, válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O destaque vai para a presença do zagueiro Alexander Barboza, que tem negociação para defender o Palmeiras no segundo semestre.
Durcesio Mello se pronuncia após assumir comando de SAF: ‘Botafogo acima de tudo’
Botafogo
Diretor-geral interino, Durcesio Mello deixa Conselho de Administração da SAF do Botafogo; entenda
Botafogo
Botafogo contesta afastamento de Textor e confirma Durcesio como diretor geral
Botafogo
+ John Textor é afastado do comando do Botafogo por Tribunal Arbitral
+ Botafogo contesta afastamento de Textor e confirma Durcesio como diretor geral
O técnico Franclim Carvalho tem outras duas ausências na lista. Os uruguaios Santi Rodríguez e Lucas Villalba, e o centroavante espanhol Chris Ramos seguem fora. O restante da lista segue a relação do elenco que venceu a Chapecoense na última terça-feira pela Copa do Brasil.
A equipe alvinegra vem em ótima sequência sob o comando do técnico português. São três vitórias nos últimos três jogos, envolvendo, além do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Nos pontos corridos, o Glorioso, que tem um jogo a menos, busca se aproximar das primeiras posições.
Veja os jogadores relacionados pelo Botafogo:
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.
Meias: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Montoro e Newton.
Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.
O Botafogo vendeu o mando de jogo para Brasília, pois não poderia jogar no Nilton Santos devido a show do cantor canadense The Weeknd.
+ Durcesio Mello se pronuncia após assumir comando de SAF: 'Botafogo acima de tudo'
➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias