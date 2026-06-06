Colômbia x Jordânia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa
- Matéria
- Mais Notícias
Colômbia e Jordânia se enfrentam neste domingo (7), às 20h (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Colômbia disputa seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo e utiliza o amistoso para realizar os ajustes finais na equipe comandada por Néstor Lorenzo. Os colombianos chegam após vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica em Bogotá e buscam ganhar confiança antes do início do torneio. Classificada para o Mundial, a seleção sul-americana está no Grupo K, ao lado de Uzbequistão, Coreia do Sul e Áustria. Entre os destaques do elenco estão James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos e Dávinson Sánchez. A principal ausência é o atacante Jhon Jáder Durán, que ficou fora da convocação.
Ficha do jogo
A Jordânia também aproveita a partida como preparação para a primeira Copa do Mundo de sua história. Os jordanianos chegam motivados pela classificação inédita e encaram o duelo diante da Colômbia como um importante teste antes da estreia no torneio. A equipe treinada por Jamal Sellami está no Grupo J da competição e tem como principal referência ofensiva o atacante Mousa Al-Tamari, destaque do Rennes. O técnico ainda não poderá contar com Yazan Al-Naimat, desfalque por lesão.
Tudo sobre Colômbia x Jordânia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Colômbia 🆚 Jordânia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA)
👁️ Onde assistir: SporTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔴 Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.
⚪🔴 Jordânia (Técnico: Jamal Sellami)
Yazeed Abu Laila; Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib e Mohannad Abu Taha; Mohammad Abu Hasheesh, Nizar Al-Rashdan e Amer Jamous; Mousa Al-Tamari e Ali Olwan.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias