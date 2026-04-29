Bolívar x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

O Fluminense encara o Bolívar nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+. ➡️Clique aqui para assistir no Paramount+

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Ficha do jogo BOL FLU LIBERTADORES 3ª RODADA Data e Hora Quinta-feira, 30 de abril, 19h (de Brasília) Local Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL) Árbitro Derlis López (PAR) Assistentes Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR) Var Carlos Figueredo (PAR) Onde assistir

O Tricolor chega pressionado para o confronto. Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas, a equipe de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação do Grupo C e precisa de um bom resultado fora de casa para seguir viva na briga por classificação às oitavas de final.

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Como chega o Bolívar

A equipe boliviana também soma apenas um ponto no grupo e encara o duelo como decisivo. Jogando na altitude de mais de 3.600 metros, o Bolívar aposta no fator casa para conquistar vantagem importante. O clube vem embalado por goleada de 6 a 0 sobre o Real Tomayapo no campeonato nacional. Além disso, o time terá mudança no comando técnico. Flavio Robatto deixou o cargo recentemente, e o ídolo Vladimir Soria assume interinamente a equipe.

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Como chega o Fluminense

Depois da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no Brasileirão, o Fluminense tenta transferir o bom momento nacional para a competição continental. O desafio, porém, será superar a altitude e a pressão por resultado. O treinador argentino já revelou conhecer os desafios de atuar em altitude e prepara uma estratégia de controle físico e posse de bola para minimizar os efeitos de La Paz.

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✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X FLUMINENSE

LIBERTADORES - 3ª RODADA

📆 Data e hora: quinta-feira, 30 de abril, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)

🖥️ VAR: Carlos Figueredo (PAR)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívar (Técnico: Vladimir Soria)

Lampe; Saavedra, Arreaga, Echeverría e Ervin Vaca; Justiniano, Robson Matheus, Melgar e Dorny Romero; Cauteruccio e Oyola.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules, Alisson e Savarino; Canobbio e John Kenendy (Castillo).

Bernal, Savarino, Castillo e Canobbio no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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