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Juventude x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

No Alfredo Jaconi, Ponte Preta estreia técnico Márcio Zanardi contra o Juventude

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:05
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Juventude e Ponte Preta se enfrentam pelo Brasileirão Série B (Arte / Lance!)
Juventude e Ponte Preta se enfrentam pelo Brasileirão Série B (Arte / Lance!)

O Juventude recebe a Ponte Preta neste domingo (14), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e coloca frente a frente duas equipes que buscam imediata reabilitação após tropeços na última rodada.

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Jaconero ocupa a 11ª posição na tabela com 16 pontos e quer aproveitar o fator casa para encostar no pelotão de cima. A equipe gaúcha, contudo, terá um desfalque importante na beira do gramado: o técnico Maurício Barbieri e seu auxiliar Diego Almeida foram expulsos na derrota para o Operário-PR e cumprem suspensão automática. Em campo, a liderança técnica do time aposta na experiência do centroavante Alan Kardec.

    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

    A situação da Ponte Preta é consideravelmente mais dramática. Afundada na vice-lanterna com apenas 8 pontos e amargando um jejum de seis partidas sem vencer, a Macaca tenta iniciar uma nova era com a estreia do técnico Márcio Zanardi. Para o seu primeiro desafio, o novo comandante terá que superar uma verdadeira avalanche de desfalques: são quatro titulares suspensos (Lucas Cunha, Danilo Barcelos, William Pottker e Daniel Baianinho), obrigando o time a entrar em campo com uma formação bastante modificada.

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    ✅ Ficha do jogo: Juventude x Ponte Preta

    • Competição: Campeonato Brasileiro da Série B (13ª rodada)
    • 📅 Data: Domingo, 14 de junho de 2026
    • ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
    • 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
    • 📺 Onde assistir: Disney+ (Plano Premium)

    📋 Prováveis Escalações

    JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Nathan Santos; Lucas Mineiro, Raí e Diogo Barbosa; Fábio Lima, Alan Kardec e Manuel Castro. Técnico: Maurício Barbieri (Suspenso).

    PONTE PRETA: Diogo Silva; Júlio, Sergio Palacios, Diego Leão e Kevyson; Léo Gomes, Tárik, Miguel e Élvis; David Da Hora e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi.

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