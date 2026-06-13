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Austrália x Turquia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 01:00
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onde assistir austrália x turquia copa do mundo
Austrália x Turquia

Austrália e Turquia fazem suas estreias na Copa do Mundo neste domingo (14), às 1h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. A partida será disputada no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá, e terá transmissão ao vivo pela CazéTV, disponível também para assinantes do Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • Ficha do jogo

    Austrália escudo
    AUS
    TUR
    Copa do Mundo
    Grupo D- Primeira rodada
    Data e Hora
    14/06-2026, 1h
    Local
    BC Place, em Vancouver, Canadá
    Árbitro
    Jesús Valenzuela
    Assistentes
    Jorge Urrego e Túlio Moreno
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir

    As duas seleções iniciam a caminhada em uma chave que também reúne Estados Unidos e Paraguai. O confronto pode ser decisivo para as pretensões de classificação ao mata-mata já nas primeiras rodadas do torneio.

    A Austrália chega ao Mundial após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas. Os australianos garantiram vaga direta ao terminar a fase final de classificação na vice-liderança de seu grupo. A confirmação veio na rodada derradeira, quando a equipe venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, de virada, assegurando presença na competição sem precisar disputar a repescagem.

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    Já a Turquia precisou percorrer um caminho mais longo para retornar à Copa do Mundo. Depois de encerrar as Eliminatórias Europeias na segunda colocação de sua chave, a seleção turca avançou pelos playoffs ao eliminar Romênia e Kosovo, conquistando o passaporte para o torneio.

    Tudo sobre Austrália x Turquia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Austrália 🆚 Turquia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: Domingo, 14 de junho de 2026, às 1h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio BC Place, em Vancouver, Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
    🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)
    🖥️ VAR: Não divulgado.

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

    🟡 Austrália

     Maty Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe e Cristian Volpato; Mohamed Touré.Técnico: Jesse Marsch

    🔴Turquia

    Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.

    onde assistir austrália x turquia copa do mundo
    onde assistir austrália x turquia copa do mundo

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