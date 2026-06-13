Austrália x Turquia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Austrália e Turquia fazem suas estreias na Copa do Mundo neste domingo (14), às 1h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. A partida será disputada no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá, e terá transmissão ao vivo pela CazéTV, disponível também para assinantes do Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
Ficha do jogo
As duas seleções iniciam a caminhada em uma chave que também reúne Estados Unidos e Paraguai. O confronto pode ser decisivo para as pretensões de classificação ao mata-mata já nas primeiras rodadas do torneio.
A Austrália chega ao Mundial após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas. Os australianos garantiram vaga direta ao terminar a fase final de classificação na vice-liderança de seu grupo. A confirmação veio na rodada derradeira, quando a equipe venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, de virada, assegurando presença na competição sem precisar disputar a repescagem.
Já a Turquia precisou percorrer um caminho mais longo para retornar à Copa do Mundo. Depois de encerrar as Eliminatórias Europeias na segunda colocação de sua chave, a seleção turca avançou pelos playoffs ao eliminar Romênia e Kosovo, conquistando o passaporte para o torneio.
Tudo sobre Austrália x Turquia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Austrália 🆚 Turquia
Copa do Mundo 2026 – Grupo D
📆 Data e horário: Domingo, 14 de junho de 2026, às 1h (de Brasília).
📍 Local: Estádio BC Place, em Vancouver, Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
🟡 Austrália
Maty Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe e Cristian Volpato; Mohamed Touré.Técnico: Jesse Marsch
🔴Turquia
Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre