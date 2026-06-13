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Cuiabá x Vila Nova: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:13
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As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

Cuiabá e Vila Nova se enfrentam neste domingo (14), às 17h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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    Ficha do jogo

    CUI
    VIL
    Campeonato
    Brasileirão Série B 2026
    Data e Hora
    14/06/2026, 17:00
    Local
    Arena Pantanal - Cuiabá, Mato Grosso
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Vila Nova chega embalado para o confronto após quatro vitórias consecutivas na competição. Líder da Série B com 25 pontos, o Tigre tenta manter a ponta da tabela e ampliar a excelente sequência que vem construindo nas últimas rodadas.

    A equipe goiana, porém, terá desfalques importantes. O goleiro Hélton Leite e o lateral-esquerdo Willian Formiga estão fora após fraturarem o rosto na última partida. Além deles, Marquinhos Gabriel e André Luís seguem como dúvidas para o duelo em Cuiabá.

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    Do outro lado, o Cuiabá busca a terceira vitória seguida para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Dourado iniciou a rodada na 15ª colocação, com 16 pontos, e tenta aproveitar o fator casa para seguir sua recuperação na competição.

    Para o confronto, o técnico Eduardo Leite não poderá contar com o meia David Miguel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o atacante Kauan Cristtyan, autor do gol da vitória sobre a Ponte Preta na rodada passada, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

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    Tudo sobre Cuiabá x Vila Nova (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Cuiabá 🆚 Vila Nova
    13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
    👁️ Onde assistir:     Disney+.
    🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
    🚩 Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)
    🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 Cuiabá
    Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Vitor Mendes e Marlon; Raul, Calebe, Luiz Otávio (Weverson) e Pepê; Rodrigo Rodrigues e Kauan Cristtyan.
    Técnico: Eduardo Leite.

    🔴 Vila Nova
    Dalberson; Nathan Camargo, Tiago, Anderson Jesus e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Dodô; Ryan, Janderson e Puskas.
    Técnico: Luizinho Lopes.

    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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