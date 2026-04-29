Escalação do Fluminense: Zubeldía sinaliza estratégia especial para altitude

O Fluminense embarcou nesta quarta-feira (29) rumo à Bolívia para enfrentar o Bolívar pela Libertadores. Para esse confronto, o técnico Luis Zubeldía tem dúvidas na escalação que afetam o ataque e o meio-campo do time. Ganso, Acosta, Martinelli e Nonato estão fora.

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Sem Acosta e Ganso, Zubeldía tem duas opções: deslocar Savarino para o meio ou utilizar um trio de volantes. No primeiro caso, Serna jogaria pela ponta e Alisson é o favorito para compor o meio-campo com Bernal e Hércules.

O treinador sinalizou que utilizaria um time com mais controle de bola por conta da altitude de mais de 3.600 metros de La Paz. Com isso, a tendência é que o argentino opte por reforçar o meio e ter um time mais técnico.

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— Vamos tentar nos adaptar da melhor maneira. Tem questões importantes na altitude. Não tive oportunidade de treinar times a 3.600m, mas em lugares como contra LDU, a 2.800m. Tem sempre algumas dicas: controlar a bola, não correr mais do que a conta, os chutes ao gol de meia distâncias, tem estratégias para que se sinta um pouco menos, mas a altitude sempre se sente — disse Zubeldía.

Zubeldía também citou o conceito de "memória fisiológica", comum no futebol sul-americano. A ideia é que atletas acostumados historicamente a atuar em cidades elevadas conseguem lidar melhor com esse cenário, mesmo quando jogam em outros países. Por isso, Ignácio, que atuou no Peru, ganha força para iniciar a partida.

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Escalação

Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson (Serna); Savarino, Canobbio e John Kennedy (Castillo).

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Fluminense em situação apertada na Libertadores

A bola rola para Bolívar x Fluminense na quinta-feira (30) às 19h (de Brasília), com necessidade de conseguir pontuar do lado tricolor. Após duas rodadas, o Flu soma apenas um ponto no Grupo C, depois de empate com o Deportivo La Guaira e derrota no Maracanã para o Independiente Rivadavia. Nesse momento, os argentinos lideram o grupo, com seis pontos. O La Guaira é o segundo, com dois pontos. O Fluminense está empatado com o Bolívar com um ponto.

Zubeldía em treinamento do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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