Novorizontino x Náutico: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

Novorizontino e Náutico se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo NOV NAU Campeonato Brasileirão Série B 2026 Data e Hora 14/06/2026, 19:00 Local Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte, São Paulo Árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) Assistentes Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Novorizontino vive grande momento na Série B e chega embalado após uma goleada por 4 a 0 sobre o Goiás, fora de casa. Com 20 pontos, a equipe paulista ocupa a quinta colocação e mira mais um resultado positivo para se aproximar dos líderes da competição.

O técnico Enderson Moreira deve manter a base da equipe que venceu na rodada passada. A expectativa é por mais uma boa atuação do sistema ofensivo, que foi decisivo no triunfo diante dos goianos.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Náutico tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Com 19 pontos, o Timbu aparece na sétima posição e busca voltar à zona de classificação para a elite do futebol brasileiro.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos ganhou o retorno do volante Luiz Felipe, reintegrado ao elenco. Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

continua após a publicidade

Tudo sobre Novorizontino x Náutico (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Novorizontino 🆚 Náutico

13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

👁️ Onde assistir: Disney+.

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡 Novorizontino

Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Rômulo e Diego Galo; Vinícius Paiva e Robson.

Técnico: Enderson Moreira.

🔴 Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Leonai, Luiz Felipe e Dodô; Victor Andrade, Vinícius e Derek.

Técnico: Hélio dos Anjos.

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.