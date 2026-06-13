Novorizontino x Náutico: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B
Novorizontino e Náutico se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Novorizontino vive grande momento na Série B e chega embalado após uma goleada por 4 a 0 sobre o Goiás, fora de casa. Com 20 pontos, a equipe paulista ocupa a quinta colocação e mira mais um resultado positivo para se aproximar dos líderes da competição.
O técnico Enderson Moreira deve manter a base da equipe que venceu na rodada passada. A expectativa é por mais uma boa atuação do sistema ofensivo, que foi decisivo no triunfo diante dos goianos.
Do outro lado, o Náutico tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Com 19 pontos, o Timbu aparece na sétima posição e busca voltar à zona de classificação para a elite do futebol brasileiro.
Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos ganhou o retorno do volante Luiz Felipe, reintegrado ao elenco. Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Tudo sobre Novorizontino x Náutico (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Novorizontino 🆚 Náutico
13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
👁️ Onde assistir: Disney+.
🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡 Novorizontino
Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Rômulo e Diego Galo; Vinícius Paiva e Robson.
Técnico: Enderson Moreira.
🔴 Náutico
Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Leonai, Luiz Felipe e Dodô; Victor Andrade, Vinícius e Derek.
Técnico: Hélio dos Anjos.
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