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Novorizontino x Náutico: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:43
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As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

Novorizontino e Náutico se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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    Ficha do jogo

    NOV
    NAU
    Campeonato
    Brasileirão Série B 2026
    Data e Hora
    14/06/2026, 19:00
    Local
    Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte, São Paulo
    Árbitro
    Gustavo Ervino Bauermann (SC)
    Assistentes
    Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)
    Var
    Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Novorizontino vive grande momento na Série B e chega embalado após uma goleada por 4 a 0 sobre o Goiás, fora de casa. Com 20 pontos, a equipe paulista ocupa a quinta colocação e mira mais um resultado positivo para se aproximar dos líderes da competição.

    O técnico Enderson Moreira deve manter a base da equipe que venceu na rodada passada. A expectativa é por mais uma boa atuação do sistema ofensivo, que foi decisivo no triunfo diante dos goianos.

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    Do outro lado, o Náutico tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Com 19 pontos, o Timbu aparece na sétima posição e busca voltar à zona de classificação para a elite do futebol brasileiro.

    Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos ganhou o retorno do volante Luiz Felipe, reintegrado ao elenco. Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

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    Tudo sobre Novorizontino x Náutico (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Novorizontino 🆚 Náutico
    13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
    👁️ Onde assistir: Disney+.
    🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
    🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)
    🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Novorizontino
    Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Rômulo e Diego Galo; Vinícius Paiva e Robson.
    Técnico: Enderson Moreira.

    🔴 Náutico
    Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Leonai, Luiz Felipe e Dodô; Victor Andrade, Vinícius e Derek.
    Técnico: Hélio dos Anjos.

    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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