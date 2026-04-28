John Kennedy teve que utilizar máscara no treino do Fluminense nesta segunda-feira (28) no CT Carlos Castilho. O atacante teve uma contusão no nariz que deixou um corte na região durante a partida contra a Chapecoense, no domingo, pelo Brasileirão. Ainda no vestiário do Maracanã, JK levou três pontos para suturar a região lesionada.

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Após um dia de folga na segunda-feira (27), aproveitada para tratamento no local, o Urso se reapresentou junto com o elenco e utilizou máscara no treinamento. O equipamento foi adotado por precaução. Nesse momento, o atleta não se queixa de dores e o inchaço na região teve boa melhora.

Para o próximo compromisso do Fluminense, a situação de John Kennedy não preocupa. O Tricolor entra em campo na quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), na Bolíva. Até lá, a melhora pode ter evolução suficiente para que não haja necessidade de utilização da máscara de proteção. Por enquanto, o atacante segue com o equipamento, mas sem riscos de ficar de fora do jogo ou de qualquer treino.

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John Kennedy no treino do Fluminense com máscara (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

John Kennedy em Fluminense x Chapecoense

Após a vitória do Fluminense, John Kennedy conversou com a Cazé TV ainda com o nariz sagrando e explicou o momento do choque. O atacante entrou no segundo tempo e marcou um golaço de esquerda para garantir os três pontos para o Tricolor.

— Estou bem. O cara chapou meu nariz (risos). Ele falou que não foi nada, tá brincando. Meu nariz aberto aqui e ele falou que não foi nada. Tá de brincadeira (risos).

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