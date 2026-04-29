Alvo do Fluminense, Hulk pode jogar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

Próximo de reforçar o Fluminense no meio do ano, a grande dúvida sobre Hulk é se o atacante poderá atuar em todas as competições da temporada. O jogador entrou em campo em 2026 pelo Atlético-MG pela Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. O Tricolor disputa nesse momento: Brasileirão, Libertadores e a Copa do Brasil. Esses três torneios tem regulamentos específicos para essa questão, mas nenhum impediria Hulk de atuar pelo Flu.

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Fluminense encaminhado com Hulk

O Fluminense tem acordo encaminhado com o jogador e com o Atlético-MG desde o início do ano. Nesse momento à cúpula tricolor aguarda apenas um sinal verde de acerto entre as partes para avançar e concretizar a negociação. Caso Hulk assine com o Fluminense, o jogador pode ser regularizado a partir do dia 20 de julho, quando abre a janela do meio do ano, um dia depois da final da Copa do Mundo.

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Brasileirão

No Brasileirão, Hulk está liberado para defender outro clube da Série A por conta da alteração no regulamento feita pela CBF. Até a temporada passada, o limite era de seis partidas por uma equipe antes de impedir transferência dentro da mesma divisão. A partir de 2026, esse número subiu para 12 jogos.

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Como o atacante soma justamente 12 partidas pelo Atlético-MG, ainda poderia ser inscrito pelo Fluminense. Caso atuasse mais uma vez pelo Galo, ficaria impossibilitado de trocar de clube dentro da competição. O Tricolor procurou o clube mineiro e o atacantes antes da 13ª partida e conseguiu com que Hulk fosse liberado para acertar a saída.

Se o nome do atacante aparecer no BID no primeiro ou no segundo dia da abertura da janela, o jogador pode estrear contra o Bragantino, no Maracanã, na quarta-feira (22/7).

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Libertadores

Como o Atlético-MG disputa a Copa Sul-Americana não há impedimento esportivo. Hulk pode entrar em campo se o Fluminense avançar ao mata-mata. A Conmebol permite alterações e novas inscrições a partir das oitavas de final, o que abriria espaço para a inclusão do atacante na lista tricolor. Como a fase de grupos se encerra antes da abertura da janela de transferências, Hulk não perderia nenhuma partida por não estar inscrito.

Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, Hulk também poderia vestir a camisa do Fluminense mesmo já tendo atuado pelo Atlético-MG nesta edição. Isso ocorre também por causa de uma mudança recente no regulamento da CBF. A entidade passou a permitir que um jogador defenda dois clubes no torneio, desde que respeitadas determinadas condições.

O atacante entrou em campo pelo Galo ainda antes do início da sexta fase. Dessa forma, continuaria apto para ser inscrito por outro participante da competição. Cada clube, porém, possui limite de até três atletas nessa condição.

Hulk, alvo do Fluminense, em ação pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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