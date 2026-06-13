Alemanha x Curaçao: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Alemanha inicia sua caminhada no Mundial tentando retomar o protagonismo entre as grandes seleções do futebol internacional. Sob o comando de Julian Nagelsmann, os alemães chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos no último amistoso preparatório e aparecem como favoritos para avançar no Grupo E.
A equipe conta com uma geração talentosa e equilibrada, liderada por nomes como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané e Joshua Kimmich. Para a estreia, a única baixa confirmada é Serge Gnabry, que segue fora por lesão muscular.
Do outro lado, Curaçao disputa uma das partidas mais importantes de sua história. A seleção comandada pelo experiente Dick Advocaat tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial e sonha com uma campanha histórica em sua participação na Copa do Mundo.
A equipe caribenha aposta na organização defensiva e em jogadores conhecidos do futebol europeu, como Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong e Jurgen Locadia. A estratégia deve ser suportar a pressão alemã e explorar os contra-ataques sempre que possível.
Tudo sobre Alemanha x Curaçao (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Curaçao
Copa do Mundo 2026 – Grupo E
📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Alemanha
Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka e Pavlovic; Sané, Musiala e Wirtz; Havertz.
Técnico: Julian Nagelsmann.
🟡 Curaçao
Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia.
Técnico: Dick Advocaat.
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