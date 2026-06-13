Alemanha x Curaçao: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo ALE CUR Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 14/06/2026, 14:00 Local Houston Stadium - Houston, Texas Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Alemanha inicia sua caminhada no Mundial tentando retomar o protagonismo entre as grandes seleções do futebol internacional. Sob o comando de Julian Nagelsmann, os alemães chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos no último amistoso preparatório e aparecem como favoritos para avançar no Grupo E.

A equipe conta com uma geração talentosa e equilibrada, liderada por nomes como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané e Joshua Kimmich. Para a estreia, a única baixa confirmada é Serge Gnabry, que segue fora por lesão muscular.

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Do outro lado, Curaçao disputa uma das partidas mais importantes de sua história. A seleção comandada pelo experiente Dick Advocaat tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial e sonha com uma campanha histórica em sua participação na Copa do Mundo.

A equipe caribenha aposta na organização defensiva e em jogadores conhecidos do futebol europeu, como Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong e Jurgen Locadia. A estratégia deve ser suportar a pressão alemã e explorar os contra-ataques sempre que possível.

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Tudo sobre Alemanha x Curaçao (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 🆚 Curaçao

Copa do Mundo 2026 – Grupo E

📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka e Pavlovic; Sané, Musiala e Wirtz; Havertz.

Técnico: Julian Nagelsmann.

🟡 Curaçao

Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia.

Técnico: Dick Advocaat.

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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