Fluminense tem desfalque de última hora para partida na Libertadores

O Fluminense embarcou na tarde desta quarta-feira (29) para a Bolívia sem Paulo Henrique Ganso. O Tricolor enfrenta o Bolívar em confronto decisivo pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. A partida acontece nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, palco conhecido pelos 3.650 metros de altitude.

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Sem vencer nas duas primeiras rodadas, o Fluminense precisa pontuar fora de casa para seguir firme na luta por uma vaga nas oitavas de final. Por isso, mesmo com o jogo na altitude, o time embarcou com o melhor disponível. A única ausência que foge aos jogadores que estão no Departamento Médico foi Paulo Henrique Ganso. O motivo foi a miocardite que tratou no ano passado. A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Por conta do problema da miocardite em 2025, a cardiologia do Fluminense optou por não expor o meia à altitude de La Paz. O jogador ficou no Rio de Janeiro. Além dele, os nomes que já estavam fora do time por lesão nos últimos jogos seguem afastados. São eles: Matheus Reis, Nonato, Acosta e Martinelli.

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Viagem do Fluminense

A logística montada pelo clube prevê chegada inicial em Santa Cruz de la Sierra, onde a delegação ficará concentrada. O deslocamento para La Paz será feito apenas no dia do jogo, estratégia usada para minimizar os impactos da altitude antes da bola rolar.

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Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Laterais: Guga, Guilherme Arana, Júlio Fidelis, Samuel Xavier e Renê

Zagueiros: Jemmes, Freytes, Ignácio, Igor Rabello e Julián Millán

Meias: Alisson, Bernal, Hércules, Savarino e Otávio

Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Riquelme, Serna e Soteldo

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Fluminense em situação apertada na Libertadores

A bola rola para Bolívar x Fluminense na quinta-feira (30) às 19h (de Brasília), com necessidade de conseguir pontuar do lado tricolor. Após duas rodadas, o Flu soma apenas um ponto no Grupo C, depois de empate com o Deportivo La Guaira e derrota no Maracanã para o Independiente Rivadavia. Nesse momento, os argentinos lideram o grupo, com seis pontos. O La Guaira é o segundo, com dois pontos. O Fluminense está empatado com o Bolívar com um ponto.

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Ganso em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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